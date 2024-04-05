Джоэл Эмбиид: «В идеале было бы неплохо избежать плей-ин, но в целом все равно»

Джоэл Эмбиид оценил турнирное положение «Сиксерс».

По словам центрового, итоговая позиция «Филадельфии» в регулярном чемпионате не является для него приоритетом.

«Нам все равно, на каком месте закончим. Что касается меня лично, я не обязан был возвращаться сейчас, но сделал это, потому что мне хотелось играть. Мне нравится играть, мне хочется быть на площадке.

Но в целом все равно. В идеале было бы неплохо избежать плей-ин, но в таком уж мы положении. Если так и закончим, то что тут поделаешь. Задача – выходить и побеждать в каждом матче. И какая разница, на каком месте мы будем.

У нас хороший шанс. Команда должна найти общий язык, все должны почувствовать друг друга, мне же надо постараться приблизиться к тому состоянию, в котором я хочу быть», – заявил .

«76-е» (42-35) после победы над флоридцами в четверг приблизились к «Хит» (42-34), которые занимают 7-е место на Востоке. На 6-й строчке, которая позволяет избежать участия в плей-ин, расположена «Индиана» (43-34).