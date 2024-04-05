Джоэл Эмбиид: «Рад, что не претендую на MVP. Борьба за этот приз – токсичная»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид заявил, что не переживает из-за упущенного приза MVP.

Центровой «Филадельфии» был одним из основных кандидатов в этом сезоне, но получил травму и не сможет провести минимально необходимые 65 матчей.

«Рад, что не претендую на MVP. Борьба за этот приз на протяжении долгого времени была токсичной. Хотя буду честен: в этом году все проходит довольно скучно. В этом году токсичности мало.

Все это довольно весело, но вместе с тем в этом нет ничего хорошего. Я рад, что далек от всего этого, сосредоточен на том, чтобы вернуться и быть здоровым.

Все кандидаты – отличные, все они заслуживают победы. Жаль, что победить должен только один человек», – заявил Эмбиид.

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18 комментариев
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Все верно сказал, умолчал лишь о том, что между отсутствием его кандидатурьі в списках MVP и снижением уровня токсичности есть прямая причинноследственная связь.
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Ну да, кстати Эмбиида реально пока не было, вроде никто почти не ныл. Тем временем всего 2 игры прошло с возвращения)
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Хитёр бобёр! 😁
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Главный токсик и плакса заговорил
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Сам себе придумал токсичность(
Жаль, что у такого крутого игрока в голове один мусор
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вполне мог 2 приз взять. статистика стала ещё более монструозной
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Настолько он "рад" что даже в депрессии полежать успел.
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Мужчина, я за вами гналась 2 дня чтобы сказать как вы мне безразличны.
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А кто, собственно, и превратил эту награду в токсичную, этот набиватель статки не хочет спросить?
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Какое же лицемерное создание.
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Все правильно говорит!
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Ответ xamer 9
Сам себе придумал токсичность( Жаль, что у такого крутого игрока в голове один мусор
Он просто читает комменты
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