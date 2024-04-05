Джоэл Эмбиид: «Рад, что не претендую на MVP. Борьба за этот приз – токсичная»

Джоэл Эмбиид заявил, что не переживает из-за упущенного приза MVP.

Центровой «Филадельфии» был одним из основных кандидатов в этом сезоне, но получил травму и не сможет провести минимально необходимые 65 матчей.

«Рад, что не претендую на MVP. Борьба за этот приз на протяжении долгого времени была токсичной. Хотя буду честен: в этом году все проходит довольно скучно. В этом году токсичности мало.

Все это довольно весело, но вместе с тем в этом нет ничего хорошего. Я рад, что далек от всего этого, сосредоточен на том, чтобы вернуться и быть здоровым.

Все кандидаты – отличные, все они заслуживают победы. Жаль, что победить должен только один человек», – заявил .