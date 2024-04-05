Расселл Уэстбрук о сравнении с Йокичем: «Других подобных мне больше нет»
Расселл Уэстбрук отреагировал на сравнение с Николой Йокичем.
Разыгрывающий «Клипперс» сделал это во время интервью после матча с «Денвером» (102:100), в котором сербский центровой оформил трипл-дабл.
Журналист: Йокич, подобно вам – монстр трипл-даблов...
Уэстбрук: Нет. Слушайте, других подобных мне больше нет. Других подобных мне больше нет. Давайте не будем это обсуждать. Я один такой. Никола – потрясающий, но он не я, равно как и я не претендую на то, чтобы быть им. Он становился MVP, его трудно сдерживать, он прекрасно пасует, знает, как все надо делать, всегда старается. Сегодня мы оказались лучше.
Лидеры по триплам в плове:
1. Мэджик Джонсон 30 триплов (190 игр)
2. ЛеБрон Джеймс 28 триплов (282 игр)
3. Никола Йокич 16 триплов (68 игр)
4. Рассел Уэстбрук 12 триплов (116 игр)
В мире больше таких, как ты не бывает, ту-ру-ту-ру (не было и нет)..."