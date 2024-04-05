Расселл Уэстбрук о сравнении с Йокичем: «Других подобных мне больше нет»

Расселл Уэстбрук отреагировал на сравнение с Николой Йокичем.

Разыгрывающий « » сделал это во время интервью после матча с « » (102:100), в котором сербский центровой оформил трипл-дабл.

Журналист: , подобно вам – монстр трипл-даблов...

: Нет. Слушайте, других подобных мне больше нет. Других подобных мне больше нет. Давайте не будем это обсуждать. Я один такой. Никола – потрясающий, но он не я, равно как и я не претендую на то, чтобы быть им. Он становился MVP, его трудно сдерживать, он прекрасно пасует, знает, как все надо делать, всегда старается. Сегодня мы оказались лучше.