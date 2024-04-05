Расселл Уэстбрук о сравнении с Йокичем: «Других подобных мне больше нет»

Теги Денвер Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Никола Йокич Баскетбол

Расселл Уэстбрук отреагировал на сравнение с Николой Йокичем.

Разыгрывающий «Клипперс» сделал это во время интервью после матча с «Денвером» (102:100), в котором сербский центровой оформил трипл-дабл.

Журналист: Йокич, подобно вам – монстр трипл-даблов...

Уэстбрук: Нет. Слушайте, других подобных мне больше нет. Других подобных мне больше нет. Давайте не будем это обсуждать. Я один такой. Никола – потрясающий, но он не я, равно как и я не претендую на то, чтобы быть им. Он становился MVP, его трудно сдерживать, он прекрасно пасует, знает, как все надо делать, всегда старается. Сегодня мы оказались лучше.

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4 комментария
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«Расс, что бы не случилось, я всегда номер один, все хороши, но я такой один и перестаньте мне крутить кукарелы, запомните, что круче меня нет и хватит об этом, аминь»- вольный перевод вашего автора.)) Да, парень умеет себя ценить и при этом никого не обидеть! Но « ЭГО»…. 😇Красавчик в общем 😅
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Расселл Уэстбрук о сравнении с Йокичем: «Других подобных мне больше нет»
Лидеры по триплам в плове:
1. Мэджик Джонсон 30 триплов (190 игр)
2. ЛеБрон Джеймс 28 триплов (282 игр)
3. Никола Йокич 16 триплов (68 игр)
4. Рассел Уэстбрук 12 триплов (116 игр)
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да, все помнят как ты стилил подборы у своих центровых ради сборки триплдупеля, в этом тебе точно равных нет, Йокич не будет заниматься подобной ерундой.
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"Ты одна ты такая, я тебя знаю, ту-ру-ту-ру.
В мире больше таких, как ты не бывает, ту-ру-ту-ру (не было и нет)..."
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