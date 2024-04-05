Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. «Надежда» – «Ника», курское «Динамо» примет «Спарту энд К»

Сегодня двумя матчами продолжится плей-офф женской Премьер-лиги.

« » в Оренбурге примет « » из Сыктывкара, курское «Динамо» дома сыграет со « энд К» из Видного

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

НАДЕЖДА – Ника

5 апреля. 17:00

«Ника» ведет в серии 1-0

– СПАРТА ЭНД К

5 апреля. 19:00

«Динамо» ведет в серии 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.