Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. «Надежда» – «Ника», курское «Динамо» примет «Спарту энд К»
Сегодня двумя матчами продолжится плей-офф женской Премьер-лиги.
«Надежда» в Оренбурге примет «Нику» из Сыктывкара, курское «Динамо» дома сыграет со «Спартой энд К» из Видного
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Вторые матчи
НАДЕЖДА – Ника
5 апреля. 17:00
«Ника» ведет в серии 1-0
ДИНАМО КУРСК – СПАРТА ЭНД К
5 апреля. 19:00
«Динамо» ведет в серии 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.