Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. «Надежда» – «Ника», курское «Динамо» примет «Спарту энд К»

Теги результаты Спарта энд К жен Надежда жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Ника жен Баскетбол

Сегодня двумя матчами продолжится плей-офф женской Премьер-лиги.

«Надежда» в Оренбурге примет «Нику» из Сыктывкара, курское «Динамо» дома сыграет со «Спартой энд К» из Видного

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

НАДЕЖДА – Ника

5 апреля. 17:00

«Ника» ведет в серии 1-0

ДИНАМО КУРСК – СПАРТА ЭНД К

5 апреля. 19:00

«Динамо» ведет в серии 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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