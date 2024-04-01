Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. «Спарта энд К» примет курское «Динамо», «Ника» встретится с «Надеждой»

Теги результаты Спарта энд К жен Надежда жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Ника жен Баскетбол

Сегодня двумя матчами стартует плей-офф женской Премьер-лиги.

В первых матчах 1/4 финала подмосковная «Спарта энд К» примет курское «Динамо», «Ника» в Сыктывкаре встретится с оренбургской «Надеждой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Спарта энд К – Динамо Курск

1 апреля. 18:00

Ника – Надежда

1 апреля. 18:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий