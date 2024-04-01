Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. «Спарта энд К» примет курское «Динамо», «Ника» встретится с «Надеждой»
Сегодня двумя матчами стартует плей-офф женской Премьер-лиги.
В первых матчах 1/4 финала подмосковная «Спарта энд К» примет курское «Динамо», «Ника» в Сыктывкаре встретится с оренбургской «Надеждой».
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Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Спарта энд К – Динамо Курск
1 апреля. 18:00
Ника – Надежда
1 апреля. 18:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.