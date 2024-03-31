Зоран Савич о переподписании Желько Обрадовича: «Мы в процессе. Не думаю, что будут какие-то проблемы»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан Црвена Звезда Милан Адриатическая лига Валенсия Будучность Зоран Савич Баскетбол

Зоран Савич прокомментировал цели и задачи «Партизана».

Генеральный менеджер клуба не предвидит сложностей с переподписанием главного тренера Желько Обрадовича.

«Мы в процессе. Не думаю, что будут какие-то проблемы.

Наши задачи на начало года были: занять достаточно высокое место в Евролиге и защитить титул чемпионов Адриатической лиги. Мы боремся за обе эти цели.

У нас остались две игры в Евролиге, если мы сыграем на своем уровне, то, с учетом результатов других команд, будет иметь шанс пройти в плей-офф», – выразил оптимизм Савич.

«Партизан» делит второе место в Адриатической лиге с «Будучностью» с результатом 18-6 и имеет на 2 поражения больше, чем идущая первой «Црвена Звезда».

В Евролиге клуб имеет баланс побед и поражений 14-18. «Партизан» делит 11 строчку с «Валенсией», «Жальгирисом» и «Миланом». Для выхода в плей-ин команде нужно опередить «Анадолу Эфес».

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