Зоран Савич о переподписании Желько Обрадовича: «Мы в процессе. Не думаю, что будут какие-то проблемы»

Зоран Савич прокомментировал цели и задачи «Партизана».

Генеральный менеджер клуба не предвидит сложностей с переподписанием главного тренера Желько Обрадовича.

«Мы в процессе. Не думаю, что будут какие-то проблемы.

Наши задачи на начало года были: занять достаточно высокое место в Евролиге и защитить титул чемпионов лиги. Мы боремся за обе эти цели.

У нас остались две игры в Евролиге, если мы сыграем на своем уровне, то, с учетом результатов других команд, будет иметь шанс пройти в плей-офф», – выразил оптимизм Савич.

«Партизан» делит второе место в Адриатической лиге с «Будучностью» с результатом 18-6 и имеет на 2 поражения больше, чем идущая первой « ».

В Евролиге клуб имеет баланс побед и поражений 14-18. « » делит 11 строчку с «Валенсией», « » и « ». Для выхода в плей-ин команде нужно опередить «Анадолу Эфес».