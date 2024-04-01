Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Студентски центар»

Теги результаты Црвена Звезда Адриатическая лига Студентски центар Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошел один матч.

Сербская «Црвена Звезда» обыграла черногорский «Студентски центар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда – Студентски центар 94:76 (30:18, 17:16, 27:21, 20:21)
Дата проведения
1 апреля, 19.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда
Недович (16 + 8 передач), Ханга (15 + 6 передач), Боломбой (15), Гедрайтис (10), Илич (5) – старт; Давидовац (12), Митрович (7), Лазич (5), Теодосич (5), дос Сантос (4), Лазаревич (0), Тоби (0).
Студентски центар
Хаджибегович (15), Доукинс (7), Бошавац (6), Капуста (5), Ивишич (4) – старт; Mirković (14), Дробняк (12), Дрежняк (6), Павличевич (4), Бачович (3), Вучелич (0).

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 21-4, Партизан Сербия – 19-6, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 15-10, Мега Сербия – 15-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Студентски центар Черногория – 11-14, Сплит Хорватия – 11-14, Цибона Хорватия – 9-16, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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