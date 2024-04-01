Адриатическая лига. «Црвена Звезда» обыграла «Студентски центар»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошел один матч.

Сербская «Црвена Звезда» обыграла черногорский «Студентски центар».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 21-4, Партизан Сербия – 19-6, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 15-10, Мега Сербия – 15-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Студентски центар Черногория – 11-14, Сплит Хорватия – 11-14, Цибона Хорватия – 9-16, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.