Евролига. «Реал» против «Црвены Звезды», «Виртус» примет «Панатинаикос»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Испанский «Реал» сыграет с сербской «Црвеной Звездой», итальянский «Виртус» примет греческий «Панатинаикос».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 25-6, Барселона Испания – 21-11, Монако – 21-11, Панатинаикос Греция – 20-11, Олимпиакос Греция – 20-12, Фенербахче Турция – 19-12, Маккаби Тель-Авив Израиль – 19-13, Виртус Италия – 17-14, Баскония Испания – 16-16, Анадолу Эфес Турция – 15-17, Партизан Сербия – 14-18, Жальгирис Литва – 14-18, Милан Италия – 14-18, Валенсия Испания – 14-18, Бавария Германия – 13-19, Црвена Звезда Сербия – 11-20, Виллербан Франция – 7-25, Альба Германия – 5-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.