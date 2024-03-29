Евролига. «Реал» против «Црвены Звезды», «Виртус» примет «Панатинаикос»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Панатинаикос Альба Црвена Звезда Реал Виртус Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Испанский «Реал» сыграет с сербской «Црвеной Звездой», итальянский «Виртус» примет греческий «Панатинаикос».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Турция  –  Альба Германия
Дата проведения
29 марта, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
29 марта, 22.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
29 марта, 22.30, «ПалаДоцца»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 25-6, Барселона Испания – 21-11, Монако – 21-11, Панатинаикос Греция – 20-11, Олимпиакос Греция – 20-12, Фенербахче Турция – 19-12, Маккаби Тель-Авив Израиль – 19-13, Виртус Италия – 17-14, Баскония Испания – 16-16,  Анадолу Эфес Турция – 15-17, Партизан Сербия – 14-18, Жальгирис Литва – 14-18, Милан Италия – 14-18, Валенсия Испания – 14-18, Бавария Германия – 13-19, Црвена Звезда Сербия – 11-20, Виллербан Франция – 7-25, Альба Германия – 5-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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