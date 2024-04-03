Виктор Вембаньяма и Брэндон Миллер – лучшие новички марта

Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Брэндон Миллер Баскетбол

Виктор Вембаньяма и Брэндон Миллер признаны лучшими новичками по итогам марта.

Центровой «Сан-Антонио» Вембаньяма завершил прошедший месяц с показателями 23,2 очка, 11,7 подбора и 3,8 блок-шота в среднем за матч.

Форвард «Шарлотт» Миллер набирал 18,6 очка, делал 5,3 подбора и 2,6 передачи в среднем за встречу.

На награду также претендовали Кейонте Джордж («Юта»), Чет Холмгрен («Оклахома»), Джи Джи Джексон («Мемфис») и Амен Томпсон («Хьюстон»).

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