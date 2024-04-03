Ростислав Вергун: «Сейчас каждая победа – это маленький шаг к поставленной задаче»

Ростислав Вергун отметил важность победы «Уралмаша» над «Нижним Новгородом».

«В первую очередь хотел бы поздравить своих ребят. Сейчас каждый матч и каждая победа – это маленький шаг к той задаче, которую мы перед собой поставили.

В Нижнем Новгороде всегда тяжело играть, потому что команда Зорана Лукича, как правило, дисциплинированно и умно играет в обороне. Сегодня с точки зрения качества матч вышел не слишком зрелищным. Безусловно, с нашей стороны можно было играть еще лучше, но тут важен конечный результат. За него хочу похвалить ребят. Они сделали сегодня то, что должны», – сказал главный тренер « ».