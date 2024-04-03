Ростислав Вергун: «Сейчас каждая победа – это маленький шаг к поставленной задаче»

Теги БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Ростислав Вергун отметил важность победы «Уралмаша» над «Нижним Новгородом».

«В первую очередь хотел бы поздравить своих ребят. Сейчас каждый матч и каждая победа – это маленький шаг к той задаче, которую мы перед собой поставили.

В Нижнем Новгороде всегда тяжело играть, потому что команда Зорана Лукича, как правило, дисциплинированно и умно играет в обороне. Сегодня с точки зрения качества матч вышел не слишком зрелищным. Безусловно, с нашей стороны можно было играть еще лучше, но тут важен конечный результат. За него хочу похвалить ребят. Они сделали сегодня то, что должны», – сказал главный тренер «Уралмаша».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий