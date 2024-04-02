Октавиус Эллис – MVP марта в Единой лиге ВТБ

Центровой « » Октавиус Эллис признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам марта.

«Уралмаш» в шестом месяце регулярного чемпионата добился результата 6-1 (победы над «Руной», «Астаной», «Автодором», «Минском» и дважды над «Самарой»; в матчах с Эллисом в составе результат 5-1) и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Б с общим показателем 22-14. Клуб-дебютант обеспечили себе участие в плей-ин.

В марте Эллис набирал в среднем 18,5 очка при 68% точности с игры, а также 6,7 подбора и 4,0 передачи при 28,0 балла в рейтинге эффективности (Октавиус вышел на первое место во всей Лиге по данному показателю – 25,5 балла в среднем).

В матче с «Самарой» центровой повторил личный рекорд результативности в Лиге ВТБ (31 очко).

«Я хочу поблагодарить Бога, моих тренеров, товарищей по команде за то, что помогли мне добиться звания MVP марта. Прошедший месяц был насыщен важными играми, которые нам нужно было выиграть, чтобы гарантировать себе участие в плей-ин. Мы должны были выйти и показать лучший баскетбол, на который способны. И у нас многое получилось», – прокомментировал событие баскетболист.