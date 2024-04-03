«Автодор» гарантировал себе место в плей-ин, «Нижний Новгород» потерял шансы на выход

Сегодня стал известен третий участник плей-ин Единой лиги ВТБ.

Саратовский « » разгромил в гостях « » (82:62) и стал третьей командой группы Б, которая гарантировала себе участие в плей-ин. Ранее этого добились «Уралмаш» и « ».

«Нижний Новгород» уступил на своей площадке « » (64:82) и потерял последние шансы на выход в плей-ин. Команде осталось провести в регулярном чемпионате три матча – против «Минска», «Самары» и «Автодора».

«Уралмаш» одержал пятую победу подряд и продолжает лидировать в группе Б.