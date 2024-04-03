Единая лига ВТБ. «Автодор» в гостях сыграет с «Минском», «Нижний Новгород» примет «Уралмаш»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
В группе Б саратовский «Автодор» в гостях сыграет с белорусским «Минском», «Нижний Новгород» примет екатеринбургский «Уралмаш».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа Б
- Дата проведения
- 3 апреля, 18.15, «Falcon Club»
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.30, «КРК Нагорный»
Положение команд: Уралмаш – 22-14, Самара – 20-16, Автодор – 17-19, МБА – 15-21, Руна – 14-22, Нижний Новгород – 12-24, Астана – 12-24, Минск – 1-35.
Группа А
Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 25-9, Зенит – 23-10, Локомотив-Кубань – 22-11, Парма – 19-14, Енисей – 17-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.