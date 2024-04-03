Единая лига ВТБ. «Автодор» в гостях сыграет с «Минском», «Нижний Новгород» примет «Уралмаш»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

В группе Б саратовский «Автодор» в гостях сыграет с белорусским « », «Нижний Новгород» примет екатеринбургский «Уралмаш».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа Б

Положение команд: – 22-14, Самара – 20-16, – 17-19, МБА – 15-21, Руна – 14-22, Нижний Новгород – 12-24, Астана – 12-24, Минск – 1-35.

Группа А

Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 25-9, Зенит – 23-10, Локомотив-Кубань – 22-11, Парма – 19-14, Енисей – 17-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.