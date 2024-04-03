Шакил О′Нил: «Орландо» выиграет серию у «Нью-Йорка» всухую»

Теги Шакил О′Нил Нью-Йорк Орландо НБА НБА плей-офф Баскетбол

Шакил О′Нил сделал прогноз на возможную серию плей-офф «Орландо» – «Нью-Йорк».

Член Зала славы считает, что «Орландо» выиграет у «Нью-Йорка» со счетом 4-0, если команды встретятся в плей-офф.

«Орландо» обыграет «Нью-Йорк» всухую», – заявил Шак в эфире TNT.

На данный момент «Орландо» и «Нью-Йорк» занимают 4-е и 5-е места в Восточной конференции с одинаковыми показателями 44-31 и являются потенциальными соперниками по первому раунду плей-офф.

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2 комментария
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Обычно Чак у них отвечает за провокационные набросы)))
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