Шакил О′Нил: «Орландо» выиграет серию у «Нью-Йорка» всухую»
Шакил О′Нил сделал прогноз на возможную серию плей-офф «Орландо» – «Нью-Йорк».
Член Зала славы считает, что «Орландо» выиграет у «Нью-Йорка» со счетом 4-0, если команды встретятся в плей-офф.
«Орландо» обыграет «Нью-Йорк» всухую», – заявил Шак в эфире TNT.
На данный момент «Орландо» и «Нью-Йорк» занимают 4-е и 5-е места в Восточной конференции с одинаковыми показателями 44-31 и являются потенциальными соперниками по первому раунду плей-офф.