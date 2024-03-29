Шакил О’Нил: «Лука Дончич – отличный игрок. Но он в «Далласе»
Шакил О’Нил высказался на тему Луки Дончича.
Легендарный центровой не согласился с мыслью о том, что возможное чемпионство защитника «Маверикс» Луки Дончича в этом году откроет дорогу разговорам о его месте в истории лиги.
«По правде говоря, нет. Лука Дончич пока что второй игрок в истории «Далласа». Из-за чемпионства, конечно же. Если он выиграет титул, можно будет начать разговор о сравнениях с Дирком Новицки. Он пока еще не здесь. Он в «Далласе». Он отличный игрок, но он в «Далласе», – обрисовал свою позицию Шакил О’Нил.