Шакил О’Нил: «Лука Дончич – отличный игрок. Но он в «Далласе»

Шакил О’Нил высказался на тему Луки Дончича.

Легендарный центровой не согласился с мыслью о том, что возможное чемпионство защитника «Маверикс» Луки Дончича в этом году откроет дорогу разговорам о его месте в истории лиги.

«По правде говоря, нет. пока что второй игрок в истории « ». Из-за чемпионства, конечно же. Если он выиграет титул, можно будет начать разговор о сравнениях с Новицки. Он пока еще не здесь. Он в «Далласе». Он отличный игрок, но он в «Далласе», – обрисовал свою позицию ’Нил.