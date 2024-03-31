«Я президент, я император». Шакил О′Нил рассказал, как голым гонялся за Дорреллом Райтом по раздевалке

Теги Шакил О′Нил Дорелл Райт НБА Баскетбол

Шакил О′Нил рассказал, как голым гонялся за Дорреллом Райтом по раздевалке.

«Если я в твоей команде, я президент, я император. Так что, если ты новичок, делай, что я тебе говорю, чувак, или мне придется показать тебе, как я танцую. В то время уже нельзя было трогать других игроков, но если бы это были 1992-2007 года, я бы приложился к этому засранцу.

Да, я такой. Он не сделал, то что я ему велел. К тому же, он продолжал шутить и смеяться, так что я начал гонять его по раздевалке. Я был полностью голым», – рассказал член Зала славы.

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3 комментария
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голый член- зала славы))
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Хотел поделиться с новичком чемпионским ДНК
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Мне это даже читать страшно, а уж воочию увидеть...
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