Шакил О’Нил о Дуайте Ховарде: «Я сказал, что он должен набирать 28+15, не знаю, как это все вылилось в «я ему не нравлюсь»

Шакил О’Нил упомянул свои отношения с Дуайтом Ховардом.

«Я просто сказал, что молодой игрок должен набирать 28+15, чтобы получить статус «супермена». Не понимаю, как это вылилось в то, что он якобы мне не нравится. Ничего подобного. Просто нужно это делать, каждый вечер. Так что я выбросил его из головы. Мне не нужны подобные разговоры.

Высказал то, что думал, мне не нужно было общаться с ним. Это обычный ритуал взросления. Карим (Абдул Джаббар) и Уилт (Чемберлен) проделывали то же самое со мной.

Я в ресторане, Уилт сидит недалеко. Этот ублюдок даже не думает заговорить со мной. Вместо того чтобы ныть, нужно заставить их запомнить твое имя», – заключил Шакил О’Нил.