Шакил О’Нил о Дуайте Ховарде: «Я сказал, что он должен набирать 28+15, не знаю, как это все вылилось в «я ему не нравлюсь»

Теги Уилт Чемберлен Шакил О′Нил Дуайт Ховард НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Шакил О’Нил упомянул свои отношения с Дуайтом Ховардом.

«Я просто сказал, что молодой игрок должен набирать 28+15, чтобы получить статус «супермена». Не понимаю, как это вылилось в то, что он якобы мне не нравится. Ничего подобного. Просто нужно это делать, каждый вечер. Так что я выбросил его из головы. Мне не нужны подобные разговоры.

Высказал то, что думал, мне не нужно было общаться с ним. Это обычный ритуал взросления. Карим (Абдул Джаббар) и Уилт (Чемберлен) проделывали то же самое со мной.

Я в ресторане, Уилт сидит недалеко. Этот ублюдок даже не думает заговорить со мной. Вместо того чтобы ныть, нужно заставить их запомнить твое имя», – заключил Шакил О’Нил.

 

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вспоминаю Дуайта в прайме и мурашки идут…
Топ 75 💯
+6
-5
+1
мазафака дело говорит
0
0
0
вряд ли он Уилта ублюдком назвал...
0
0
0
Шак всегда был предвзят к центровым, которые получают более менее пристальное внимание: Ховард, Эмбиид, Гобер и т.д. И если Дуайт и камерунец действительно элитные ребята, то претензии и насмешки над французской булочкой оправданы
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий