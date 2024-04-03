Ожидается, что Джоэл Эмбиид вернется сегодня в матче против «Тандер»
Джоэл Эмбиид, скорее всего, вернется в строй сегодня.
Ожидается, что центровой «Филадельфии» выйдет на паркет в домашнем матче против «Оклахомы», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ранее сообщалось, что Эмбиид не участвовал в утренней разминке команды.
Действующий MVP НБА не играл с 1 февраля из-за операции по восстановлению мениска.
Видимо Фила не очень в плей-ин хочет играть, но по-моему поздновато уже, поберегли бы до него Эмбиида