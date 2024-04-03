Ожидается, что Джоэл Эмбиид вернется сегодня в матче против «Тандер»

Теги травмы Филадельфия НБА Оклахома-Сити Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид, скорее всего, вернется в строй сегодня.

Ожидается, что центровой «Филадельфии» выйдет на паркет в домашнем матче против «Оклахомы», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ранее сообщалось, что Эмбиид не участвовал в утренней разминке команды.

Действующий MVP НБА не играл с 1 февраля из-за операции по восстановлению мениска.

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3 комментария
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Я думаю почему кэф с 4,5 до 1,72 улетел сейчас.
Видимо Фила не очень в плей-ин хочет играть, но по-моему поздновато уже, поберегли бы до него Эмбиида
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