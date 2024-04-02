Джоэл Эмбиид не участвовал в утренней разминке «Сиксерс»

Джоэл Эмбиид, скорее всего, не сыграет в сегодняшнем матче против «Тандер».

Центровой «Филадельфии» не присутствовал на утренней разминке команды, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.

Действующий MVP НБА набирает форму после операции по восстановлению мениска. Он получил травму 1 февраля.

Разыгрывающий «Сиксерс» участвовал в разминке, но его участие в матче против «Оклахомы» остается под вопросом. Игрок пропустил воскресную встречу с «Торонто» из-за травмы бедра.