Джоэл Эмбиид не участвовал в утренней разминке «Сиксерс»

Теги травмы Филадельфия НБА Оклахома-Сити Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

Джоэл Эмбиид, скорее всего, не сыграет в сегодняшнем матче против «Тандер».

Центровой «Филадельфии» не присутствовал на утренней разминке команды, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.

Действующий MVP НБА набирает форму после операции по восстановлению мениска. Он получил травму 1 февраля.

Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси участвовал в разминке, но его участие в матче против «Оклахомы» остается под вопросом. Игрок пропустил воскресную встречу с «Торонто» из-за травмы бедра.

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4 комментария
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Лучше поберечь. матч с Майами будет важнее, если МВПбиид, будет готов!
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