Самый дешевый билет на женский «Финал четырех» NCAA на 47% дороже, чем на мужской

«Финал четырех» женской NCAA этого года привлек небывалое внимание зрителей.

По последним данным Vivid Seats, самые дешевые билеты на женский «Финал четырех» на 47 процентов дороже, чем на мужской «Финал четырех».

В турнире этого года участвуют такие баскетболистки, как Кейтлин Кларк, Энджел Риз и ДжуДжу Уоткинс.

Самый дешевый билет на женский «Финал четырех» стоит 343 доллара, тогда как приобрести билет на мужской полуфинал можно всего за 233 доллара. Самый дешевый билет на финал женского турнира на 61% дороже (296 долларов), чем на мужской (184 доллара).

При этом количество доступных мест сильно различается. Женский финал в Rocket Mortgage FieldHouse смогут посетить 19 432 человека, мужской финал будет проводиться перед 73 000 зрителей на арене StateFarm Stadium.