Самый дешевый билет на женский «Финал четырех» NCAA на 47% дороже, чем на мужской

Теги NCAA Кейтлин Кларк Баскетбол

«Финал четырех» женской NCAA этого года привлек небывалое внимание зрителей.

По последним данным Vivid Seats, самые дешевые билеты на женский «Финал четырех» NCAA на 47 процентов дороже, чем на мужской «Финал четырех».

В турнире этого года участвуют такие баскетболистки, как Кейтлин Кларк, Энджел Риз и ДжуДжу Уоткинс.

Самый дешевый билет на женский «Финал четырех» стоит 343 доллара, тогда как приобрести билет на мужской полуфинал можно всего за 233 доллара. Самый дешевый билет на финал женского турнира на 61% дороже (296 долларов), чем на мужской (184 доллара).

При этом количество доступных мест сильно различается. Женский финал в Rocket Mortgage FieldHouse смогут посетить 19 432 человека, мужской финал будет проводиться перед 73 000 зрителей на арене StateFarm Stadium.

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16 комментариев
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ничего кроме вместимости арены, на это не повлияло)
+16
-4
+12
Ответ Tim Timson
ничего кроме вместимости арены, на это не повлияло)
Ничего кроме вместимости и того, что звезды у женщин в этом году популярнее и интереснее, чем у мужчин)
+16
-9
+7
Ответ Tim Timson
ничего кроме вместимости арены, на это не повлияло)
Ну это неправда. Достаточно заглянуть в американский сегмент Твиттера, чтобы понять, что там очень ждут противостояние Кларк и Риз
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+4
Ответ Максим Коршунов
Скорее их внешность обсуждают, чем игру, если уж совсем честно...
Энджел Риз - действующая чемпионка NCAA, причем ее университет (LSU) в финале 2023 обыграл как раз Айову, где выступает Кэйтлин Кларк, что делает их противостояние принципиальным. При этом сама Кларк в этом сезоне побила казалось бы вечный рекорд Маравича по очкам среди студентов. Действительно, кроме их внешности обсуждать вообще нечего))
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Ответ Максим Коршунов
Скорее их внешность обсуждают, чем игру, если уж совсем честно...
ты явно не понимаешь, о чем говоришь. если твой хаха-женский-спорт коммент и актуален когда-либо, то точно не в противостоянии этих двоих именно в этом сезоне. там со спортивной точки зрения все очень интересно и круто
+2
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вдумайтесь, билет на студ баскет 23 к самый дешёвый.....
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Ответ Kemal Gul
Ну это неправда. Достаточно заглянуть в американский сегмент Твиттера, чтобы понять, что там очень ждут противостояние Кларк и Риз
Зачем куда-то смотреть если можно жить с мыслю "Тю девки, да никому они не нужны"
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Ответ Максим Коршунов
Скорее их внешность обсуждают, чем игру, если уж совсем честно...
Повелся я на комментарий о внешности. Одна - терпимо, хотя суровая слишком на мой вкус. Другая - мультяшка с комическими наклееными ресницами.
Короче, в теннисе и в фигурке топ-дамы поинтереснее.
+1
-1
0
Ответ Kemal Gul
Ну это неправда. Достаточно заглянуть в американский сегмент Твиттера, чтобы понять, что там очень ждут противостояние Кларк и Риз
чего там уж. концерт условного Стинга на стадионе футбольном и хоккейном по одной же цене всегда)
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Ответ Kemal Gul
Ну это неправда. Достаточно заглянуть в американский сегмент Твиттера, чтобы понять, что там очень ждут противостояние Кларк и Риз
так одна другую выбьет уже в Elite 8
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