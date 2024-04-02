Генеральный менеджер НБА сравнил Донована Клингана с Руди Гобером

Генеральный менеджер НБА высоко отозвался о Доноване Клингане.

Донован Клинган и университет Коннектикута находятся в двух победах от второго подряд титула .

В НБА считают, что после этого центрового может ждать успешная карьера в лиге.

«Один генеральный менеджер недавно спросил ESPN: «Руди Гобер или Донован Клинган?» Его интересовало, кто будет оказывать большее влияние в защите», – пишет эксперт ESPN Джонатан Гивони.

Клинган в текущем сезоне NCAA набирает в среднем 12,9 очка, 7,5 подбора, 2,5 блок-шота и 1,5 передачи за игру, точность попадания с игры составляет 64,3%.

– 3-кратный обладатель приза «Мистер замок» .