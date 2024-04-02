Генеральный менеджер НБА сравнил Донована Клингана с Руди Гобером

Теги Миннесота НБА NCAA университет Коннектикут Руди Гобер Баскетбол

Генеральный менеджер НБА высоко отозвался о Доноване Клингане.

Донован Клинган и университет Коннектикута находятся в двух победах от второго подряд титула NCAA.

В НБА считают, что после этого центрового может ждать успешная карьера в лиге.

«Один генеральный менеджер недавно спросил ESPN: «Руди Гобер или Донован Клинган?» Его интересовало, кто будет оказывать большее влияние в защите», – пишет эксперт ESPN Джонатан Гивони.

Клинган в текущем сезоне NCAA набирает в среднем 12,9 очка, 7,5 подбора, 2,5 блок-шота и 1,5 передачи за игру, точность попадания с игры составляет 64,3%.

Руди Гобер – 3-кратный обладатель приза «Мистер замок» НБА.

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2 комментария
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Ответ malinin
Почему Клинган котируется выше Иди? За счёт защиты только лишь?
Совершенно верно. Иди медленный, может защищаться только под кольцом, с ним только дроп можно играть в защите и то не факт, что успешно на уровне НБА.
Клинган намного подвижнее, может защищаться на дуге и успевает вернутся под кольцо.
Но к Клингану есть вопросы по здоровью и выносливости, а Иди в этом плане - машина, всего 1 пропущенная игра за 4 сезона в колледже, и много матчей, где он под 40 минут играл.
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Почему Клинган котируется выше Иди?
За счёт защиты только лишь?
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