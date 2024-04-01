Руди Гобер о столкновении с Карузо: «Пару лет назад он нанес мне травму в такой же ситуации. НБА следует обратить внимание, иначе я сам разберусь»
Руди Гобер отреагировал на столкновение с Алексом Карузо.
Центровой «Миннесоты» раскритиковал защитника «Чикаго» за жесткий стык под занавес второй четверти матча между командами в воскресенье.
«Пару лет назад Карузо нанес мне травму в такой же ситуации, я пропустил месяц после того, как он влетел в мое колено.
НБА следует обратить на это внимание, надеюсь, они сделают это. Если лига не разберется и не будет привлекать людей к ответственности, я сам разберусь», – заявил француз.
Как разбираться будешь? Подкаст заведешь?
- Что «сам»?
- Поговорю
- С кем?
- С Менисом
Хоть и француз по соотношению масса/рост не самый плотный в нба, но габариты решают.