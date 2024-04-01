Руди Гобер о столкновении с Карузо: «Пару лет назад он нанес мне травму в такой же ситуации. НБА следует обратить внимание, иначе я сам разберусь»

Руди Гобер отреагировал на столкновение с Алексом Карузо.

Центровой «Миннесоты» раскритиковал защитника « » за жесткий стык под занавес второй четверти матча между командами в воскресенье.

«Пару лет назад нанес мне травму в такой же ситуации, я пропустил месяц после того, как он влетел в мое колено.

следует обратить на это внимание, надеюсь, они сделают это. Если лига не разберется и не будет привлекать людей к ответственности, я сам разберусь», – заявил француз.