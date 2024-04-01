Руди Гобер о столкновении с Карузо: «Пару лет назад он нанес мне травму в такой же ситуации. НБА следует обратить внимание, иначе я сам разберусь»

Теги происшествия Чикаго Миннесота НБА Баскетбол - видео Руди Гобер Алекс Карузо Баскетбол

Руди Гобер отреагировал на столкновение с Алексом Карузо.

Центровой «Миннесоты» раскритиковал защитника «Чикаго» за жесткий стык под занавес второй четверти матча между командами в воскресенье.

«Пару лет назад Карузо нанес мне травму в такой же ситуации, я пропустил месяц после того, как он влетел в мое колено.

НБА следует обратить на это внимание, надеюсь, они сделают это. Если лига не разберется и не будет привлекать людей к ответственности, я сам разберусь», – заявил француз.

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11 комментариев
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Ты же говорил что сейчас в лиге никто драться не будет.
Как разбираться будешь? Подкаст заведешь?
+20
-2
+18
- Если он и Вас не послушает, тогда уж я сам
- Что «сам»?
- Поговорю
- С кем?
- С Менисом
+9
0
+9
Ответ фанат баскетбола
Ты же говорил что сейчас в лиге никто драться не будет. Как разбираться будешь? Подкаст заведешь?
хуже, отпишется в соцсетях)
+7
0
+7
Ответ Жамес
Полная шляпа. Карузо отсекал его - никакого фола.
Есть фол. Для боксаута – слишком резкое движение ногами в ноги соперника.
+8
-2
+6
Полная шляпа. Карузо отсекал его - никакого фола.
+9
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+4
Вах, какой страшный) сам разберусь - это какой-то нехороший жест покажешь?))
+4
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Гобер его как ребенка отодвинул:)

Хоть и француз по соотношению масса/рост не самый плотный в нба, но габариты решают.
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Боксаут - это отвратительно, такому не место в баскетболе, ага
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