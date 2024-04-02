Лука Дончич в 2025 году может подписать самый крупный контракт в истории НБА

Лука Дончич претендует на самый крупный контракт в истории НБА.

Суперзвезда « » получит право на подписание 5-летнего супермаксимального контракта на сумму 346 миллионов долларов в межсезонье 2025 года.

Это будет самый крупный контракт в истории НБА.

провел необходимые 65 матчей в текущей регулярке, что дает ему право на звание MVP и включение в символические пятерки. После попадания в одну из пятерок он будет соответствовать критериям супермакса.

Словенец не может подписать продление до 2025 года, поскольку проводит только шестой сезон в НБА.

Дончич может стать первым игроком в истории , зарплата которого достигнет отметки в 70 миллионов долларов за сезон. Сейчас он зарабатывает более 40 миллионов долларов в год.

25-летний словенец набирает в среднем по 34,0 очка, 9,1 подбора, 9,8 передачи и 1,5 перехвата за игру в текущем розыгрыше.