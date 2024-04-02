Лука Дончич в 2025 году может подписать самый крупный контракт в истории НБА
Лука Дончич претендует на самый крупный контракт в истории НБА.
Суперзвезда «Далласа» получит право на подписание 5-летнего супермаксимального контракта на сумму 346 миллионов долларов в межсезонье 2025 года.
Это будет самый крупный контракт в истории НБА.
Дончич провел необходимые 65 матчей в текущей регулярке, что дает ему право на звание MVP и включение в символические пятерки. После попадания в одну из пятерок он будет соответствовать критериям супермакса.
Словенец не может подписать продление до 2025 года, поскольку проводит только шестой сезон в НБА.
Дончич может стать первым игроком в истории НБА, зарплата которого достигнет отметки в 70 миллионов долларов за сезон. Сейчас он зарабатывает более 40 миллионов долларов в год.
25-летний словенец набирает в среднем по 34,0 очка, 9,1 подбора, 9,8 передачи и 1,5 перехвата за игру в текущем розыгрыше.
Как был супермакс 35% так и остается
Инфляция вроде к товарам и услугам относится
Откуда там такой контракт хоть убейте не понимаю.
Ровно через год после подписания супермакса резко передумали всю жизнь играть в одном клубе)
Вот тут есть прикольный калькулятор, всего 65% с 2004 года (официально):
https://www.in2013dollars.com/us/inflation/2004?amount=1
А вот то, что доходы Лиги растут слишком быстрыми темпами - это может стать проблемой
Но я скорее про то, что идет "обесценивание" зарплаты игроков. Та зп, ради которой буквально недавно нужно было прям потеть и умирать на площадке, сейчас просто аперитивчик, так, потратиться на ролевиков. Сразу пример вспомнился, когда Мозгову отгрузили 60 млн на 4-5 лет, а тот же Баркли чуть ли не буквально рвал свою самую большую часть тела ради такой зарплаты)
Слишком быстро растут доходы, такими темпами скоро за предложение меньше 10 млн в год средней руки ролевик, 8-9 в ротации скамеечник начнет в морду бить))
Мы имеем, что в ростере условно 16 чечиков и из них 2 получают 50-60% платежки, а остальные 14 человек уже делят остатки 40% условно...
Надо ввести ограничения на супермакс, чтобы игрок был МВП или чемпионство должен заработать или выход в финал НБА....
А также вернуть назад правило, чтобы до 34 лет игрок мог только максимальный контракт подписывать... чтобы в пользу бедных как-то деньги перераспределялись.
Придумать ценз какой-нибудь.. чтобы такие медийные и топовые игроки, как ЛеБрон, Карри, Дюрэнт только могли после определённого возраста получать максы. Чтобы учитывалась медийная составляющая и статистика..
Айверсон например в 2010 году был бледной тенью самого себя, но благодаря медийке (популярности) он был выбран в старт на матч всех звёзд. Люди хотели его видеть, покупали билеты на его матчи не смотря на возраст. Чтобы только такие игроки могли получать максы после определённого возраста...
Что меня действительно поражает - это налоги США, с этой суммы, у него, наверное и 45 млн не останется в год