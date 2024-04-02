Лука Дончич в 2025 году может подписать самый крупный контракт в истории НБА

Теги Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич претендует на самый крупный контракт в истории НБА.

Суперзвезда «Далласа» получит право на подписание 5-летнего супермаксимального контракта на сумму 346 миллионов долларов в межсезонье 2025 года.

Это будет самый крупный контракт в истории НБА.

Дончич провел необходимые 65 матчей в текущей регулярке, что дает ему право на звание MVP и включение в символические пятерки. После попадания в одну из пятерок он будет соответствовать критериям супермакса.

Словенец не может подписать продление до 2025 года, поскольку проводит только шестой сезон в НБА.

Дончич может стать первым игроком в истории НБА, зарплата которого достигнет отметки в 70 миллионов долларов за сезон. Сейчас он зарабатывает более 40 миллионов долларов в год.

25-летний словенец набирает в среднем по 34,0 очка, 9,1 подбора, 9,8 передачи и 1,5 перехвата за игру в текущем розыгрыше.

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39 комментариев
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Каких-то 15-20 лет назад сумма в 70 млн звучала при подписании пятилетнего контракта. Инфляция зарплат в НБА, конечно, офигеть какая
+27
0
+27
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Почему суицид? Потолок то растет каждый год.
Как был супермакс 35% так и остается
+21
0
+21
Ответ Столичный Чел
Сумма внушительная, но менее непонятная чем 300 мультов за 5 лет Джейлену Брауну. Откуда там такой контракт хоть убейте не понимаю.
Оттуда же, откуда и у Дончича будет. По итогам прошлого сезона был в во второй Олл-НБА, поэтому получил супермакс.
+17
0
+17
Ответ Archer_Great
Каких-то 15-20 лет назад сумма в 70 млн звучала при подписании пятилетнего контракта. Инфляция зарплат в НБА, конечно, офигеть какая
Не экономист, но это скорее индексация)
Инфляция вроде к товарам и услугам относится
+13
-1
+12
Сумма внушительная, но менее непонятная чем 300 мультов за 5 лет Джейлену Брауну.
Откуда там такой контракт хоть убейте не понимаю.
+16
-7
+9
Права на супермакс командам надо давать только после чемпионства, тогда это будет хоть как то обоснованно.
+12
-4
+8
Ответ Rodbert
Права на супермакс командам надо давать только после чемпионства, тогда это будет хоть как то обоснованно.
Согласен. Они до супермакса клянутся в верности клубу, а потом подписав контракт, просятся в другие клубы (Бил, Лилард).
Ровно через год после подписания супермакса резко передумали всю жизнь играть в одном клубе)
+9
-1
+8
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Именно поэтому все приличные команды играют без суперзвезд на максимальных контрактах
+5
-1
+4
Ответ Павел Егоров
Инфляция огромная за 20 лет и лига масштабировалась и стала больше зарабатывать:)
не, инфляция за 20 лет явно была не х4-х5)
Вот тут есть прикольный калькулятор, всего 65% с 2004 года (официально):
https://www.in2013dollars.com/us/inflation/2004?amount=1
А вот то, что доходы Лиги растут слишком быстрыми темпами - это может стать проблемой
+3
0
+3
Ответ denz_80
в 2005, почти 20 лет назад, андрей кириленко подписал 6-летний контракт на 86,4 млн $ (14,4 в год). думаю, игроки его уровня, сейчас получают миллионов 20 в год
Кириленко в 2004 году вызывался на МВЗ, был лидером Юты (как минимум, одним из лидеров) и топовым игроком обороны. Это сейчас как условный Руди Гобер. Сколько получается француз? Вроде 200кк на 5 лет, то есть 40 мультов, контракт он подписал пару лет назад. Так что сейчас бы АК-47 котировался на уровне 45-50млн
+3
0
+3
Ответ DonaldBrashear 2.0
Дончич суперзвезда, конечно, и крутой игрок, но блин, такие деньги это уже что-то за гранью. Когда-нибудь рынок НБА лопнет. Но если и платить такие деньги, то Дончич один из тех, кто достоин. всякие Браун, Лавин просто так деньги получают все, красная цена им по 20 млн в год.
Рынок не может лопнуть потому что зарплаты привязаны к доходам лиги. Если доходы упадут, то и зарплаты вместе с ними
+2
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пока лига растет этот рекорд будет постоянно обновляться. Условный Вемби через 5 лет подпишется на 400 лямов. Когда-то и у Майка Конли был рекордный контракт на 150 лямов)
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Ответ boller_73
Какого размера может быть контракт, если топовый игрок соберёт всё (мвп, дпой, первая защитная пятёрка, мвп финала, чемпионство, мвз, первая символическая пятёрка и пр)
35% от потолка з.п.
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Ответ boller_73
Какого размера может быть контракт, если топовый игрок соберёт всё (мвп, дпой, первая защитная пятёрка, мвп финала, чемпионство, мвз, первая символическая пятёрка и пр)
вроде значение имеет только попадание в одну из 3 символических пятерок по итогу сезона, остальные пункты это количество лет в лиге и вроде количество лет в одной команде.
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Ответ xamer 9
Не экономист, но это скорее индексация) Инфляция вроде к товарам и услугам относится
Индексация, да, верно.
Но я скорее про то, что идет "обесценивание" зарплаты игроков. Та зп, ради которой буквально недавно нужно было прям потеть и умирать на площадке, сейчас просто аперитивчик, так, потратиться на ролевиков. Сразу пример вспомнился, когда Мозгову отгрузили 60 млн на 4-5 лет, а тот же Баркли чуть ли не буквально рвал свою самую большую часть тела ради такой зарплаты)
Слишком быстро растут доходы, такими темпами скоро за предложение меньше 10 млн в год средней руки ролевик, 8-9 в ротации скамеечник начнет в морду бить))
+1
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+1
Ответ Rodbert
Права на супермакс командам надо давать только после чемпионства, тогда это будет хоть как то обоснованно.
Угу. И тогда мы будет видеть просто суперкоманды из звезд с больших рынков и вечных аутсайдеров с маленьких рынков, которые будут надеяться, что после выигрыша чемпионства к ним на заслуженный отдых( супермакс) перейдет какая нибудь звезда.
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Ответ denz_80
хм, а ведь верно
И это ему на тот момент было всего 25 лет. Нынешняя Юта выписала бы ему те же 200/5 даже не задумываясь. В лиге, где Джордан Пул имеет контракт 140/4, не дать Кириленко минимум 200/5 - это преступление)))
+2
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Дайте уже ему сразу миллиард долларов. Всё равно всё к этому и идёт)
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С такими темпами инфляции зп в НБА, а также предлагаемыми деньгами за контракты от ТВ, а теперь еще и стримингов, которые создают еще больше конкуренции и поднимают ценник выше - мы в течении лет 10 и 100 млн за сезон увидим похоже.
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Ответ Cubs-V
35% от потолка з.п.
больше 35% быть не может, всё верно
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Ответ TurboMen
Если не вылетят из шестёрки, то MVP нужно именно ему давать. Стата безумная, команда в ПО, всем критериям соответствует.
Проблема в том, что там ещё один крепкий серб тоже соответствует
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Считаю для такого контракта надо добавлять еще приставку, одной мало. Пусть будет супермегамаксимальный.
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Ответ Идущий к реке
С такими темпами инфляции зп в НБА, а также предлагаемыми деньгами за контракты от ТВ, а теперь еще и стримингов, которые создают еще больше конкуренции и поднимают ценник выше - мы в течении лет 10 и 100 млн за сезон увидим похоже.
Мне не нравится, что лига не придумывает никаких фишек для средних контрактов и мелких.
Мы имеем, что в ростере условно 16 чечиков и из них 2 получают 50-60% платежки, а остальные 14 человек уже делят остатки 40% условно...
Надо ввести ограничения на супермакс, чтобы игрок был МВП или чемпионство должен заработать или выход в финал НБА....
А также вернуть назад правило, чтобы до 34 лет игрок мог только максимальный контракт подписывать... чтобы в пользу бедных как-то деньги перераспределялись.
Придумать ценз какой-нибудь.. чтобы такие медийные и топовые игроки, как ЛеБрон, Карри, Дюрэнт только могли после определённого возраста получать максы. Чтобы учитывалась медийная составляющая и статистика..
Айверсон например в 2010 году был бледной тенью самого себя, но благодаря медийке (популярности) он был выбран в старт на матч всех звёзд. Люди хотели его видеть, покупали билеты на его матчи не смотря на возраст. Чтобы только такие игроки могли получать максы после определённого возраста...
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0
Ответ Archer_Great
Кириленко в 2004 году вызывался на МВЗ, был лидером Юты (как минимум, одним из лидеров) и топовым игроком обороны. Это сейчас как условный Руди Гобер. Сколько получается француз? Вроде 200кк на 5 лет, то есть 40 мультов, контракт он подписал пару лет назад. Так что сейчас бы АК-47 котировался на уровне 45-50млн
хм, а ведь верно
+1
-1
0
Ответ Archer_Great
Каких-то 15-20 лет назад сумма в 70 млн звучала при подписании пятилетнего контракта. Инфляция зарплат в НБА, конечно, офигеть какая
Инфляция огромная за 20 лет и лига масштабировалась и стала больше зарабатывать:)
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0
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
А у других команд по другому да??
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И это в 26 лет
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Если не вылетят из шестёрки, то MVP нужно именно ему давать. Стата безумная, команда в ПО, всем критериям соответствует.
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А вы госдолг НБА видели?!
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С учётом постоянного роста потолка, вполне логично, что до таких сумм дошло
Что меня действительно поражает - это налоги США, с этой суммы, у него, наверное и 45 млн не останется в год
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