Лука Дончич и Деджонте Мюррэй – лучшие игроки 23-й недели в НБА
Лука Дончич и Деджонте Мюррэй признаны игроками недели в своих конференциях.
Защитник «Далласа» Лука Дончич набирал 32,5 очка, 11 подборов, 9,5 передачи и 1,8 перехвата в среднем при 51,2% с игры и 44,2% трехочковых. «Маверикс» одержали четыре победы.
В активе защитника «Атланты» Деджонте Мюррэя – 28,3 очка, 5,8 подбора, 10,3 передачи и 1,8 перехвата при 43,8% с игры и 32,6% из-за дуги. Результат «Хокс» – 3 победы и 1 поражение.
Ну и Грин уже получил лучшего игрока недели буквально только что. Для Дончича же это обычная будничная неделя