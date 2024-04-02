Лука Дончич и Деджонте Мюррэй – лучшие игроки 23-й недели в НБА

Теги Атланта Даллас НБА Лука Дончич Деджонте Мюррэй Баскетбол

Лука Дончич и Деджонте Мюррэй признаны игроками недели в своих конференциях.

Защитник «Далласа» Лука Дончич набирал 32,5 очка, 11 подборов, 9,5 передачи и 1,8 перехвата в среднем при 51,2% с игры и 44,2% трехочковых. «Маверикс» одержали четыре победы.

В активе защитника «Атланты» Деджонте Мюррэя – 28,3 очка, 5,8 подбора, 10,3 передачи и 1,8 перехвата при 43,8% с игры и 32,6% из-за дуги. Результат «Хокс» – 3 победы и 1 поражение.

 

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4 комментария
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Ответ about nothing
Лука конечно монстр, но вы пробовали тащить полумертвый Хьюстон как Джейлен Грин, почти не имея шансов залететь в плей-ин?
С какой стати Хьюстон полумёртвый?
Ну и Грин уже получил лучшего игрока недели буквально только что. Для Дончича же это обычная будничная неделя
+8
-1
+7
Ответ about nothing
Лука конечно монстр, но вы пробовали тащить полумертвый Хьюстон как Джейлен Грин, почти не имея шансов залететь в плей-ин?
Джейлен Грин начал что то показывать только в последние месяц-полтора , до этого момента от него не было никакой помощи)
+2
0
+2
Ответ about nothing
Лука конечно монстр, но вы пробовали тащить полумертвый Хьюстон как Джейлен Грин, почти не имея шансов залететь в плей-ин?
В личной встрече решилось, можно считать
+1
0
+1
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