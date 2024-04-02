Марк Кьюбан: «Дирк Новицки будет первым, кто скажет вам, что Лука Дончич лучше»

Теги Даллас Дирк Новицки НБА Марк Кьюбан Лука Дончич Баскетбол

Марк Кьюбан считает, что Лука Дончич превосходит Дирка Новицки как игрок.

Совладелец «Мэверикс» рассказал об этом в подкасте Дрэймонда Грина из «Уорриорз».

«Никакого неуважения к Дирку, он знает, что я обожаю его. Но Дирк будет первым, кто скажет вам, что Лука Дончич лучше.

Дирк играл умно и обладал потрясающим броском. Разница между ними в том, что Дирку нужно было доставить мяч. Раньше можно было просто доставить мяч в одну из точек Дирка. Соперник мог умело защищаться против него и ставить дабл-тим, но вы все равно доставляли ему мяч и он делал свое дело.

Но сейчас игра другая. Баскетбол изменился, стал куда более быстрым и требовательным к игрокам, уровень мастерства стал выше. Сейчас трудно обойтись без человека ростом под два метра, который способен контролировать игру, атаковать сам и создавать для товарищей по команде», – заявил Кьюбан.

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5 комментариев
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я думаю, Дирк выше личных сравнений, он за Команду...
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Обязательно скажет и сделает это от всей души. Потому что Дирк уже легенда и он будет только рад успехам своего преемника!
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У Дирка был по сути один суперскилл, нелепый по технике, неблокируемый бросок с отваливанием от защитника. Дончич поразнообразнее.
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Странное заявление от Кубинского. Очень разноплановые игроки, как можно сравнивать?
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