Марк Кьюбан: «Дирк Новицки будет первым, кто скажет вам, что Лука Дончич лучше»

Марк Кьюбан считает, что Лука Дончич превосходит Дирка Новицки как игрок.

Совладелец «Мэверикс» рассказал об этом в подкасте Дрэймонда Грина из «Уорриорз».

«Никакого неуважения к Дирку, он знает, что я обожаю его. Но Дирк будет первым, кто скажет вам, что лучше.

Дирк играл умно и обладал потрясающим броском. Разница между ними в том, что Дирку нужно было доставить мяч. Раньше можно было просто доставить мяч в одну из точек Дирка. Соперник мог умело защищаться против него и ставить дабл-тим, но вы все равно доставляли ему мяч и он делал свое дело.

Но сейчас игра другая. Баскетбол изменился, стал куда более быстрым и требовательным к игрокам, уровень мастерства стал выше. Сейчас трудно обойтись без человека ростом под два метра, который способен контролировать игру, атаковать сам и создавать для товарищей по команде», – заявил .