Чендлер Парсонс о «Мэверикс»: «Это самая сильная команда, которая когда-либо была у Луки Дончича. Они опасны»
Чендлер Парсонс оценил потенциал «Далласа».
Бывший игрок НБА считает, что «Мэверикс» способны добиться успеха в плей-офф.
«Эта команда опасна. Это самая здоровая, самая сильная команда, которая когда-либо была у Луки Дончича. Мне нравятся приобретения Пи Джей Вашингтона и Дэниэла Гэффорда. Нравятся игроки, которые собраны вокруг Луки и Кайри Ирвинга. У этой команды есть баланс.
У «Клипперс» сейчас определенные проблемы, у «Санз» определенные проблемы. У «Миннесоты» есть травмированные. «Даллас» же на данном этапе проводит отличный отрезок, это всегда хорошо, когда команда подходит в таком состоянии к плей-офф», – заявил Парсонс.