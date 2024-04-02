Чендлер Парсонс о «Мэверикс»: «Это самая сильная команда, которая когда-либо была у Луки Дончича. Они опасны»

Теги Даллас НБА Чендлер Парсонс Лука Дончич Баскетбол

Чендлер Парсонс оценил потенциал «Далласа».

Бывший игрок НБА считает, что «Мэверикс» способны добиться успеха в плей-офф.

«Эта команда опасна. Это самая здоровая, самая сильная команда, которая когда-либо была у Луки Дончича. Мне нравятся приобретения Пи Джей Вашингтона и Дэниэла Гэффорда. Нравятся игроки, которые собраны вокруг Луки и Кайри Ирвинга. У этой команды есть баланс.

У «Клипперс» сейчас определенные проблемы, у «Санз» определенные проблемы. У «Миннесоты» есть травмированные. «Даллас» же на данном этапе проводит отличный отрезок, это всегда хорошо, когда команда подходит в таком состоянии к плей-офф», – заявил Парсонс.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий