Агент Хавьера Паскуаля о будущем тренера: «Пока что мы ни с кем и ни о чем не договаривались»
Вадим Михалевский отреагировал на слухи о планах Хавьера Паскуаля.
Ранее сообщалось, что «Анадолу Эфес» находится на финальной стадии подписания контракта с испанским тренером, который возглавляет «Зенит».
– У Паскуаля действующий контракт с «Зенитом» до конца сезона, поэтому пока что мы ни с кем и ни о чем не договаривались. По опыту прошлого лета вы помните, что он «переходил» уже в пять команд Евролиги, но в итоге остался в Санкт‑Петербурге. Поэтому пока что говорить о каком‑то новом контракте слишком рано.
– Есть вероятность, что Хавьер останется в «Зените»? Может быть, уже были переговоры о продлении контракта?
– На данном этапе ноль движения относительно будущего Паскуаля. У него действующий контракт с «Зенитом», и он сфокусирован исключительно на концовке сезона.