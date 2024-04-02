Агент Хавьера Паскуаля о будущем тренера: «Пока что мы ни с кем и ни о чем не договаривались»

Теги Зенит Анадолу Эфес Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Вадим Михалевский Баскетбол

Вадим Михалевский отреагировал на слухи о планах Хавьера Паскуаля.

Ранее сообщалось, что «Анадолу Эфес» находится на финальной стадии подписания контракта с испанским тренером, который возглавляет «Зенит».

– У Паскуаля действующий контракт с «Зенитом» до конца сезона, поэтому пока что мы ни с кем и ни о чем не договаривались. По опыту прошлого лета вы помните, что он «переходил» уже в пять команд Евролиги, но в итоге остался в Санкт‑Петербурге. Поэтому пока что говорить о каком‑то новом контракте слишком рано.

– Есть вероятность, что Хавьер останется в «Зените»? Может быть, уже были переговоры о продлении контракта?

– На данном этапе ноль движения относительно будущего Паскуаля. У него действующий контракт с «Зенитом», и он сфокусирован исключительно на концовке сезона.

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