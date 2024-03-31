Хавьер Паскуаль после победы над «Енисеем»: «В некоторых в моментах могли бы защищаться и лучше»

Теги Зенит Енисей Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль прокомментировал уверенную победу «Зенита» над «Енисеем» (98:79).

«Еще раз хочу поздравить «Енисей» с тем, какой замечательный сезон они проводят, и пожелать удачи в оставшихся матчах. В первые 28-29 минут игры были более равные, у нас не получалось воспользоваться своим преимуществом и создать отрыв, но под конец третьей четверти нам это удалось.

В целом доволен атакующей игрой своей команды, хотя в третьей четверти промазали много открытых бросков и штрафных. Говоря о нашей игре в защите, хочется отметить высокий уровень исполнителей у «Енисея», но в некоторых в моментах мы могли бы защищаться и лучше.

Довольны результатом, теперь можем вернуться домой, отдохнуть и готовиться к следующим матчам», – сказал главный тренер «Зенита».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если честно,то защита порадовала.Особенно от Жбанова.Но предела совершенству нет.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий