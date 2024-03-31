Хавьер Паскуаль после победы над «Енисеем»: «В некоторых в моментах могли бы защищаться и лучше»

Хавьер Паскуаль прокомментировал уверенную победу «Зенита» над «Енисеем» (98:79).

«Еще раз хочу поздравить « » с тем, какой замечательный сезон они проводят, и пожелать удачи в оставшихся матчах. В первые 28-29 минут игры были более равные, у нас не получалось воспользоваться своим преимуществом и создать отрыв, но под конец третьей четверти нам это удалось.

В целом доволен атакующей игрой своей команды, хотя в третьей четверти промазали много открытых бросков и штрафных. Говоря о нашей игре в защите, хочется отметить высокий уровень исполнителей у «Енисея», но в некоторых в моментах мы могли бы защищаться и лучше.

Довольны результатом, теперь можем вернуться домой, отдохнуть и готовиться к следующим матчам», – сказал главный тренер « ».