Хавьер Паскуаль может стать главным тренером «Анадолу Эфеса»
Хавьер Паскуаль может покинуть «Зенит» после сезона-2023/24.
По сообщению Sportando «Анадолу Эфес» находится на финальной стадии подписания контракта с испанским тренером.
Турецкий клуб ставит перед собой большие задачи и готов уйти в перестройку ради выхода на лидирующие позиции в Евролиге со следующего сезона.
Агент Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский не подтверждает эту информацию и сообщает, что тренер сосредоточен на завершении сезона «Зенита» в лиге ВТБ.
«Зенит» находится на третьей строчке Единой лиги ВТБ с результатом 23-10.
«Анадолу Эфес» занимает 10 место в Евролиге с результатом 15-17 и находится в зоне плей-ин.