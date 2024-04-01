Хавьер Паскуаль может стать главным тренером «Анадолу Эфеса»

Хавьер Паскуаль может покинуть «Зенит» после сезона-2023/24.

По сообщению Sportando « » находится на финальной стадии подписания контракта с испанским тренером.

Турецкий клуб ставит перед собой большие задачи и готов уйти в перестройку ради выхода на лидирующие позиции в со следующего сезона.

Агент Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский не подтверждает эту информацию и сообщает, что тренер сосредоточен на завершении сезона «Зенита» в лиге ВТБ.

« » находится на третьей строчке лиги ВТБ с результатом 23-10.

«Анадолу Эфес» занимает 10 место в Евролиге с результатом 15-17 и находится в зоне плей-ин.