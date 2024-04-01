Хавьер Паскуаль может стать главным тренером «Анадолу Эфеса»

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль может покинуть «Зенит» после сезона-2023/24.

По сообщению Sportando «Анадолу Эфес» находится на финальной стадии подписания контракта с испанским тренером.

Турецкий клуб ставит перед собой большие задачи и готов уйти в перестройку ради выхода на лидирующие позиции в Евролиге со следующего сезона.

Агент Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский не подтверждает эту информацию и сообщает, что тренер сосредоточен на завершении сезона «Зенита» в лиге ВТБ.

«Зенит» находится на третьей строчке Единой лиги ВТБ с результатом 23-10.

«Анадолу Эфес» занимает 10 место в Евролиге с результатом 15-17 и находится в зоне плей-ин.

2 комментария
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Идеально было бы возглавить Барселону!
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Каждый раз гадаю,о какой перестройке,говорят в европейских топ клубах баскетбола/футбола,это термин американского спорта,когда уходят в серию сезонов на слив,что бы получить драфт игроков,о какой перестройке идет речь каждый раз,вы просто продадите, кого можно продать,и купите новых,максимум подпустите кого-то из молодежки,это максимум 2 года,ну камон!
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