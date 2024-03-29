Дрэймонд Грин о предложении Айс Кьюба для Кейтлин Кларк: «Пяти миллионов долларов недостаточно»

Дрэймонд Грин отреагировал на предложение Айс Кьюба для Кейтлин Кларк.

Знаменитый рэпер, актер и основатель BIG3 Айс Кьюб предложил суперзвезде женской 5 миллионов долларов за то, чтобы она приняла участие в чемпионате его лиги «3 на 3».

«К сожалению, пяти миллионов долларов недостаточно. Это не имеет смысла. Уверен, что люди, которые стоят за Кейтлин Кларк, думают о создании бренда, а не о том, как бы сейчас хапнуть денег.

Та сумма, которую Кейтлин Кларк уже заработала и заработает в будущем, делает для нее бессмысленной эту затею, зачем ей рисковать?» – считает .

Стоит отметить, что заработок самой высокооплачиваемой баскетболистки WNBA за 2023 год был меньше 5 миллионов.