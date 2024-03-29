Дрэймонд Грин о предложении Айс Кьюба для Кейтлин Кларк: «Пяти миллионов долларов недостаточно»

Теги Голден Стэйт женская НБА НБА NCAA Дрэймонд Грин BIG3 Кейтлин Кларк Баскетбол

Дрэймонд Грин отреагировал на предложение Айс Кьюба для Кейтлин Кларк.

Знаменитый рэпер, актер и основатель BIG3 Айс Кьюб предложил суперзвезде женской NCAA 5 миллионов долларов за то, чтобы она приняла участие в чемпионате его лиги «3 на 3».

«К сожалению, пяти миллионов долларов недостаточно. Это не имеет смысла. Уверен, что люди, которые стоят за Кейтлин Кларк, думают о создании бренда, а не о том, как бы сейчас хапнуть денег.

Та сумма, которую Кейтлин Кларк уже заработала и заработает в будущем, делает для нее бессмысленной эту затею, зачем ей рисковать?» – считает Грин.

Стоит отметить, что заработок самой высокооплачиваемой баскетболистки WNBA за 2023 год был меньше 5 миллионов.

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6 комментариев
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Да? и где она заработает? На контрактах от рекламы, если только. И то не факт. Посмотрел самую высокую зп в женской НБА - 252 000 долларов в этом сезоне. 5 лямов - это 20 лет на такой зп.
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Ответ Daff Rogers
Да? и где она заработает? На контрактах от рекламы, если только. И то не факт. Посмотрел самую высокую зп в женской НБА - 252 000 долларов в этом сезоне. 5 лямов - это 20 лет на такой зп.
Дополню. Прочитал, что Кларк уже должна заработать 910 тысяч в этом году на своём имени. А в следующем она должна стать 1 номером драфта, с оценочной зп в 338 тысяч. Если так, то уже веселее дело
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Кьюб предложил ей сыграть в его лиге, где играют только мужины? Знатоки, просветите. Просто, если это так, то естественно ей нечего делать в этой лиге, ибо силы будут неравны
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Помню, как-то Бриттни Грайнер сказала смешную чушь, про то, что она лучше Демаркуса Казинса и может обыграть его 1 на 1. На ютубе есть забавный шорт, где нарезаны несколько мнений баскетбольных людей со стороны по этому вопросу) В частности, Дреймонда, КД и т.д.

Больше всего доставил ответ какого-то коуча, который сказал, что если бы на эту дуэль принимали ставки, он бы прямо сейчас пошёл и продал бы свой дом, а все деньги от его продажи поставил бы на победу Буги))
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Сколько бы она ни зарабатывала сейчас, но если она согласится и ее на этом турнире "размажут" (а желающих доказать женщине, что мол не туда полезла, наверняка будет достаточно) - то она потеряет и в имидже, и в спонсорских контрактах много и не факт что скоро восстановит свои позиции (если вообще сможет).
Видимо, Грин считает, что такой риск не стоит 5 млн.
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Ответ Daff Rogers
Да? и где она заработает? На контрактах от рекламы, если только. И то не факт. Посмотрел самую высокую зп в женской НБА - 252 000 долларов в этом сезоне. 5 лямов - это 20 лет на такой зп.
Эт, кончно, все верно - с одной стороны.
С другой - вы сами ниже уже написали)
В США к Кейтлин уже очередь выстроилась на рекламные контракты чуть ли не от Аляски до Флориды, так что она действительно может построить неплохую империю вокруг своей персоны. Она сейчас на диком хайпе
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