Дрэймонд Грин о предложении Айс Кьюба для Кейтлин Кларк: «Пяти миллионов долларов недостаточно»
Дрэймонд Грин отреагировал на предложение Айс Кьюба для Кейтлин Кларк.
Знаменитый рэпер, актер и основатель BIG3 Айс Кьюб предложил суперзвезде женской NCAA 5 миллионов долларов за то, чтобы она приняла участие в чемпионате его лиги «3 на 3».
«К сожалению, пяти миллионов долларов недостаточно. Это не имеет смысла. Уверен, что люди, которые стоят за Кейтлин Кларк, думают о создании бренда, а не о том, как бы сейчас хапнуть денег.
Та сумма, которую Кейтлин Кларк уже заработала и заработает в будущем, делает для нее бессмысленной эту затею, зачем ей рисковать?» – считает Грин.
Стоит отметить, что заработок самой высокооплачиваемой баскетболистки WNBA за 2023 год был меньше 5 миллионов.
Больше всего доставил ответ какого-то коуча, который сказал, что если бы на эту дуэль принимали ставки, он бы прямо сейчас пошёл и продал бы свой дом, а все деньги от его продажи поставил бы на победу Буги))
Видимо, Грин считает, что такой риск не стоит 5 млн.
С другой - вы сами ниже уже написали)
В США к Кейтлин уже очередь выстроилась на рекламные контракты чуть ли не от Аляски до Флориды, так что она действительно может построить неплохую империю вокруг своей персоны. Она сейчас на диком хайпе