Кеньон Мартин о Кейтлин Кларк в BIG3: «Это все равно, что встать под каток. Она не наберет ни одного очка»

Кеньон Мартин считает, что у Кейтлин Кларк нет шансов в BIG3.

Экс-игрок НБА Кеньон Мартин отреагировал на предложение Айс Кьюба для Кейтлин Кларк.

Знаменитый рэпер, актер и основатель BIG3 Айс Кьюб предложил суперзвезде женской 5 миллионов долларов за то, чтобы она приняла участие в чемпионате его лиги «3 на 3».

«Это все равно, что встать под каток. Представьте ее в борьбе с ...

Мы говорим о баскетболе три на три. Там не удастся спрятаться... Она не наберет ни одного очка», – считает Мартин.