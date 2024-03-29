Кеньон Мартин о Кейтлин Кларк в BIG3: «Это все равно, что встать под каток. Она не наберет ни одного очка»
Кеньон Мартин считает, что у Кейтлин Кларк нет шансов в BIG3.
Экс-игрок НБА Кеньон Мартин отреагировал на предложение Айс Кьюба для Кейтлин Кларк.
Знаменитый рэпер, актер и основатель BIG3 Айс Кьюб предложил суперзвезде женской NCAA 5 миллионов долларов за то, чтобы она приняла участие в чемпионате его лиги «3 на 3».
«Это все равно, что встать под каток. Представьте ее в борьбе с Реджи Эвансом...
Мы говорим о баскетболе три на три. Там не удастся спрятаться... Она не наберет ни одного очка», – считает Мартин.