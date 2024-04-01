Лука Дончич назвал нынешний состав «Далласа» особенным

Теги Даллас НБА Лука Дончич Деррик Джонс Пи Джей Вашингтон Дэниэл Гэффорд Баскетбол

Лука Дончич высоко оценил нынешний состав «Маверикс».

«Два парня, которых мы получили перед дедлайном, Пи Джей Вашингтон и Дэниэл Гэффорд, очень сильно нам помогают. Они никогда не жалуются. Просто играют на максимуме своих возможностей. К тому же они наши лучшие защитники. Деррик Джонс и остальные играют как команда.

У нас командная защита в пять человек, что очень важно. Весь этот состав – особенный», – описал свое отношение защитник «Маверикс» Лука Дончич.

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4 комментария
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По факту реально менеджмент сработал грамотно и точечно усилил. В принципе, теперь даже на Западе плей-ин будет поинтереснее всего Востока до второго круга.
+9
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🤞🏆🐎
+2
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+2
Ответ МЗ
По факту реально менеджмент сработал грамотно и точечно усилил. В принципе, теперь даже на Западе плей-ин будет поинтереснее всего Востока до второго круга.
толку-то. всё равно это не чемпионская команда
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