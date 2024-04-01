Лука Дончич назвал нынешний состав «Далласа» особенным

Лука Дончич высоко оценил нынешний состав «Маверикс».

«Два парня, которых мы получили перед дедлайном, и , очень сильно нам помогают. Они никогда не жалуются. Просто играют на максимуме своих возможностей. К тому же они наши лучшие защитники. и остальные играют как команда.

У нас командная защита в пять человек, что очень важно. Весь этот состав – особенный», – описал свое отношение защитник «Маверикс» .