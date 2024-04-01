Лука Дончич назвал нынешний состав «Далласа» особенным
Лука Дончич высоко оценил нынешний состав «Маверикс».
«Два парня, которых мы получили перед дедлайном, Пи Джей Вашингтон и Дэниэл Гэффорд, очень сильно нам помогают. Они никогда не жалуются. Просто играют на максимуме своих возможностей. К тому же они наши лучшие защитники. Деррик Джонс и остальные играют как команда.
У нас командная защита в пять человек, что очень важно. Весь этот состав – особенный», – описал свое отношение защитник «Маверикс» Лука Дончич.