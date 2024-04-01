Джейсон Кидд о броске Дончича: «Если дать Пикассо кисть, то он сотворит что-нибудь особенное»

Джейсон Кидд отреагировал на сложное попадание от Луки Дончича.

Словенец во время матча с «Рокетс» реализовал необычный бросок от дуги под сирену и посмеялся после попадания.

«Нам посчастливилось провести рядом с Лукой три сезона и видеть самые разные попадания в его исполнении. С середины площадки, через всю площадку, сидя на стуле. Народ сходит с ума от таких вещей, но это . Он умеет отправлять мяч в корзину в самых сложных ситуациях.

Если дать Пикассо кисть, то он сотворит что-нибудь особенное. Этот бросок Луки был особенным», – заявил .