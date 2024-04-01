Лука Дончич о невероятном попадании в матче с «Рокетс»: «Когда-то я был барменом»

Лука Дончич прокомментировал невероятное попадание в матче с «Рокетс».

Словенец во время матча с «Рокетс» реализовал необычный бросок от дуги под сирену и посмеялся после попадания.

«Я не удивился случившемуся. Когда-то я был барменом и привык так делать (в этот момент поднял вверх правую руку, как будто что-то держит, и рассмеялся – Sports.ru).

У меня было хорошее предчувствие после броска. Владение было на исходе, 1 секунда, так что мне надо было что-то придумывать. Мне нравятся такие броски», – заявил игрок « » во время пресс-конференции.