Лука Дончич о невероятном попадании в матче с «Рокетс»: «Когда-то я был барменом»
Лука Дончич прокомментировал невероятное попадание в матче с «Рокетс».
Словенец во время матча с «Рокетс» реализовал необычный бросок от дуги под сирену и посмеялся после попадания.
«Я не удивился случившемуся. Когда-то я был барменом и привык так делать (в этот момент Дончич поднял вверх правую руку, как будто что-то держит, и рассмеялся – Sports.ru).
У меня было хорошее предчувствие после броска. Владение было на исходе, 1 секунда, так что мне надо было что-то придумывать. Мне нравятся такие броски», – заявил игрок «Далласа» во время пресс-конференции.