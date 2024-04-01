Ростислав Вергун о победе над «Минском»: «Игра получилась очень зрелищная и интересная»

Теги Минск Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Ростислав Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» над «Минском» – 85:79 ОТ.

«Понимаю, что болельщикам приятно смотреть такой баскетбол: игра получилась очень зрелищная и интересная, с положительным исходом.

Я беру на себя ответственность за то, что два основных игрока сегодня не играли – основной задачей на игру было дать почувствовать ответственность Кириллу Михееву, Никите Балашову и Тайреллу Нельсону. Я рад, что все закончилось хорошо, хотя однозначно я не ожидал, что будет настолько тяжело. Здесь мой комплимент команде-сопернику, у них многое получалось.

Для Стэнли Уиттакера эта пауза была очень важна, полноценный цикл отдыха ему поможет в будущем», – сказал главный тренер «Уралмаша».

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