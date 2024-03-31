Единая лига ВТБ. МБА обыграла «Нижний Новгород» и добыла шестую победу подряд, «Зенит» победил в гостях «Енисей» и другие результаты

Теги результаты Зенит Автодор Енисей Минск БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Астана МБА Уралмаш Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялись четыре матча.

«Зенит» победил «Енисей» в Красноярске, МБА обыграла «Нижний Новгород» и добыла шестую победу подряд.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Енисей – Зенит 79:98 (20:19, 27:34, 12:17, 20:28)
Дата проведения
31 марта, 14.00, «Арена-Север»
Онлайн матча
Енисей
Рэтан-Мэйс (23), Мартин (19 + 6 передач + 6 потерь), Хопкинс (7 + 7 подборов), Белянков (4), Долинин (0) – старт; Бич (18 + 7 подборов), Карпенко (5), Балашов (2), Загретдинов (1), Сонько (0).
Зенит
Морман (20 + 7 подборов), Карасев (17), Хантер (10 + 7 подборов), Эртель (5 + 7 передач), Жбанов (2) – старт; Фрэйзер (30 + 11 передач), Курич (4), Зубков (3), Клименко (3), Вольхин (2), Торопов (2), Захаров (0).

Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 24-9, Зенит – 23-10, Локомотив-Кубань – 22-10, Парма – 19-14, Енисей – 17-16.

Группа Б

МБА – Пари Нижний Новгород 77:70 (11:11, 13:20, 30:21, 23:18)
Дата проведения
31 марта, 15.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча
МБА
Лопатин (18), Воронов (13), Барашков (10), Хоменко (8), Минченко (2) – старт; Касаткин (10), Трушкин (9), Исмаилов (6), Голдырев (1), Коновалов (0), Якушин (0), Валиев (0).
Пари Нижний Новгород
Хвостов (9), Бабурин (9), Чадов (3), Беленицкий (2), Ивлев (0) – старт; Воронцевич (26), Стребков (14), Зоткин (3), Близнюк (2), Ганькевич (2), Новакович (0).

Автодор – Астана 92:83 (28:21, 24:18, 18:11, 22:33)
Дата проведения
31 марта, 15.30, «ДС Кристалл»
Онлайн матча
Автодор
Хэммондс (21 + 9 подборов), Беслач (19), Мавра (16 + 6 передач), Торнвелл (7), Петенев (2) – старт; Ньюмэн (13), Фридзон (5), Халдеев (5), Гарретт (4), Пранаускис (0), Федоров (0), Наумов (0).
Астана
Джонсон (39 + 7 подборов + 11 передач), Андерсон (30), Скиппер-Браун (4), Щербак (3), Гаврилов (0) – старт; Марчук (4), Мурзагалиев (3), Пушица (0), Айткали (0), Марчук (0).

Уралмаш – Минск 85:79 OT (16:26, 17:8, 24:25, 15:13, 13:7)
Дата проведения
31 марта, 16.00, «ДИВС»
Онлайн матча
Уралмаш
Невельс (30 + 6 передач), Глазунов (10 + 7 передач), Михеев (10), Писклов (7), Нельсон (7) – старт; Даглас (12 + 10 подборов), Балашов (9 + 8 подборов), Новиков (0), Прощенко (0).
Минск
Шливанчанин (27 + 8 подборов), Стубеда (13 + 10 подборов), Чебашек (12 + 7 подборов), Мотовилов (11 + 6 передач + 5 потерь), Куратник (4) – старт; Аладко (6), Микульский (6), Дуду (0), Мороз (0).

Положение команд: Уралмаш – 22-14, Самара – 19-16, Автодор – 17-19, МБА – 15-21, Руна – 14-21, Нижний Новгород – 12-24, Астана – 12-24, Минск – 1-35.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уралмаш начал матч с Минском, словно на тренировку игроки вышли. Ну хоть собрались к большому перерыву. Минск почувствовал вкус крови, впервые победив в прошлом матче, нельзя так неуважительно к нему относиться.
+3
0
+3
Ответ Док Аксель
В интересной и равной борьбе прошла первая четверть матча Енисей - Зенит.
Матч интересный и видна работа тренеров, как вовремя берут тайм-ауты, проводят замены игроков не вошедших в игру. ПБК ЦСКА и Райкович посмотрите как надо управлять игрой!
+3
0
+3
Зенит с победой!Фрэйзер лучший!
+2
0
+2
Бенефис Трента сегодня. Насколько сложно ему было в Москве, настолько комфортно в Красноярске. Удобен для него Енисей явно.
Продолжает расстраивать российская часть команды, за исключением Карасева и Жбанова частично.
Месье Эртель вновь лучший по количеству передач.
+2
0
+2
Ответ Док Аксель
В интересной и равной борьбе прошла первая четверть матча Енисей - Зенит.
В этом году на втором этапе в первой группе вообще все матчи непредсказуемы. Мечта болельщиков, желающих здоровой конкуренции!)
+2
0
+2
В интересной и равной борьбе прошла первая четверть матча Енисей - Зенит.
+1
0
+1
Серёге удался баззер в третьей четверти.
+1
0
+1
Зенит с победой ! Хороший провели матч особенно удачно в 4-й четверти.
+1
0
+1
Понятно, "Уралмашу" совсем не важен результат в оставшихся матчах. Но ведь расхолаживает такая игра. Что это, 33очека за половину игры на домашнем пакете? Хорошо, не спорю, дали поиграть тому-же Михееву, так редко появляющемся на ротацию.
+1
0
+1
Ответ Julia_Lawyer
Бенефис Трента сегодня. Насколько сложно ему было в Москве, настолько комфортно в Красноярске. Удобен для него Енисей явно. Продолжает расстраивать российская часть команды, за исключением Карасева и Жбанова частично. Месье Эртель вновь лучший по количеству передач.
Юля,здравствуйте.Скорее по качеству,т.к у Тома их 7,а у Трента 11.Свои очки ни Том,ни Кайл не набрали.Исторический момент случился,если заметили:Зубков забил трешку.Записать бы куда.До этого 0/12 было.Что сегодня с Моэрманом)?Дай Бог,чтобы он таким и оставался.Торопова заставлять бросать штрафные.И не только его.Море промахов.А так-с победой.Впереди обозленный Уникс и довольно мастеровитый Локо.Верим в команду).
+1
0
+1
В Зените больше атакующих опций и шире ротация, но у Енисея всё равно есть шансы на победу, если лидеры будут предельно эффективны. А пока половина матча за питерской командой.
0
0
0
Овертайм. И у Уралмаша и у Минска по пол-состава отсутствуют, поэтому и матч такой ровный и нервный. Вот хотелось бы узнать у Вергуна - почему сидят Эллис и Уитакер? Лоад-менеджмент? Устали за тридцать матчей? Такое неуважение пришедшим поболеть за команду...
0
0
0
Минску - спасибо за игру! Вполне могли , да что там - близки были к победе. Но, как говорят в Одессе, есть нюансы. Глазунов в огне был в оконцовке ,+ блок-шот от Балашова, и игра перешла в овертайм. Где Минск уже не феерил. С домашними то кольцами, желательно видеть куда более лучшую результативность, играя тем более с аутсайдером.
0
0
0
Ответ Sergey Arkhipov
В Зените больше атакующих опций и шире ротация, но у Енисея всё равно есть шансы на победу, если лидеры будут предельно эффективны. А пока половина матча за питерской командой.
Зенит одно нападение пол-игры катал, какие опции? Выходы после stagger на заслон мячу??
0
0
0
Ответ Sergey Arkhipov
Овертайм. И у Уралмаша и у Минска по пол-состава отсутствуют, поэтому и матч такой ровный и нервный. Вот хотелось бы узнать у Вергуна - почему сидят Эллис и Уитакер? Лоад-менеджмент? Устали за тридцать матчей? Такое неуважение пришедшим поболеть за команду...
Зрители такого треша, да ещё с овертаймом и хэппи эндом получили - мама не горюй. Да и команда играла на победу. Это видно было. Так что уважение к зрителям налицо. А вот то, что скамейку перед ПО надо настраивать на хасл, клатчи и прочий хардкор - это очевидно. И Вергун правильно сделал, что дал в этой игре бэккорту напрячься.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий