Единая лига ВТБ. МБА обыграла «Нижний Новгород» и добыла шестую победу подряд, «Зенит» победил в гостях «Енисей» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялись четыре матча.
«Зенит» победил «Енисей» в Красноярске, МБА обыграла «Нижний Новгород» и добыла шестую победу подряд.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 31 марта, 14.00, «Арена-Север»
- Енисей
- Рэтан-Мэйс (23), Мартин (19 + 6 передач + 6 потерь), Хопкинс (7 + 7 подборов), Белянков (4), Долинин (0) – старт; Бич (18 + 7 подборов), Карпенко (5), Балашов (2), Загретдинов (1), Сонько (0).
Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 24-9, Зенит – 23-10, Локомотив-Кубань – 22-10, Парма – 19-14, Енисей – 17-16.
Группа Б
- Дата проведения
- 31 марта, 15.00, «Баскет Холл Москва»
- МБА
- Лопатин (18), Воронов (13), Барашков (10), Хоменко (8), Минченко (2) – старт; Касаткин (10), Трушкин (9), Исмаилов (6), Голдырев (1), Коновалов (0), Якушин (0), Валиев (0).
- Дата проведения
- 31 марта, 15.30, «ДС Кристалл»
- Автодор
- Хэммондс (21 + 9 подборов), Беслач (19), Мавра (16 + 6 передач), Торнвелл (7), Петенев (2) – старт; Ньюмэн (13), Фридзон (5), Халдеев (5), Гарретт (4), Пранаускис (0), Федоров (0), Наумов (0).
- Астана
- Джонсон (39 + 7 подборов + 11 передач), Андерсон (30), Скиппер-Браун (4), Щербак (3), Гаврилов (0) – старт; Марчук (4), Мурзагалиев (3), Пушица (0), Айткали (0), Марчук (0).
- Дата проведения
- 31 марта, 16.00, «ДИВС»
- Уралмаш
- Невельс (30 + 6 передач), Глазунов (10 + 7 передач), Михеев (10), Писклов (7), Нельсон (7) – старт; Даглас (12 + 10 подборов), Балашов (9 + 8 подборов), Новиков (0), Прощенко (0).
- Минск
- Шливанчанин (27 + 8 подборов), Стубеда (13 + 10 подборов), Чебашек (12 + 7 подборов), Мотовилов (11 + 6 передач + 5 потерь), Куратник (4) – старт; Аладко (6), Микульский (6), Дуду (0), Мороз (0).
Положение команд: Уралмаш – 22-14, Самара – 19-16, Автодор – 17-19, МБА – 15-21, Руна – 14-21, Нижний Новгород – 12-24, Астана – 12-24, Минск – 1-35.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Продолжает расстраивать российская часть команды, за исключением Карасева и Жбанова частично.
Месье Эртель вновь лучший по количеству передач.