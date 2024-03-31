Единая лига ВТБ. МБА обыграла «Нижний Новгород» и добыла шестую победу подряд, «Зенит» победил в гостях «Енисей» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялись четыре матча.

«Зенит» победил «Енисей» в Красноярске, МБА обыграла «Нижний Новгород» и добыла шестую победу подряд.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: УНИКС – 25-9, ЦСКА – 24-9, – 23-10, Локомотив-Кубань – 22-10, Парма – 19-14, – 17-16.

Группа Б

Положение команд: – 22-14, Самара – 19-16, – 17-19, МБА – 15-21, Руна – 14-21, Нижний Новгород – 12-24, Астана – 12-24, – 1-35.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.