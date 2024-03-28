Дражен Анзулович: «Горд командой. Не сдавались все сорок минут»

Теги Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара Уралмаш Баскетбол

Дражен Анзулович гордится игрой «Самары» в матче против «Уралмаша» (77:83).

«Поздравляю «Уралмаш» с победой. Но поздравляю и свою команду: сегодня я как тренер горд командой. Игроки старались весь матч, они не сдавались все сорок минут.

Не хочу каждый раз говорить, какие у нас проблемы. Знаю, что наша команда может играть лучше, но и в той ситуации, которая у нас есть, мы показывали желание и старание играть до конца. Да, были ошибки, которые нельзя допускать, и несколько игроков не сыграли на требуемом от них уровне – но еще раз скажу: спасибо команде за старание все сорок минут, это очень важно для меня», – сказал главный тренер «Самары».

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