Ростислав Вергун: «13 передач за первую половину и только 3 потери – это признак «кайфового» баскетбола»

Теги Единая лига ВТБ Самара Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Ростислав Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» над «Самарой» – 83:77.

«Тяжелую концовку я бы связал с силой соперника и нашей короткой ротацией: постоянное давление на протяжении всех сорока минут сказалось. Я очень рад и горжусь ребятами, что они с честью закрыли игру. Соперник делал рывки, мы отвечали, возвращали разницу – по сути, мы контролировали всю игру. Мне кажется, мы заслуженно победили.

13 передач за первую половину и только 3 потери – это признак «кайфового» баскетбола, как вы его назвали. Мы, наверное, не до конца справились на щите, но гораздо лучше, чем в последней нашей встрече. 21 передача при 7 потерях – это показатель качественного баскетбола с нашей стороны.

Мы лидируем в Лиге по количеству передач, мы лидируем по количеству перехватов – это показатель сильной команды. Я знаю, что тренирую очень серьезную команду. И приятно, что это видно не только на площадке, но и в протоколе. Сейчас мы на водительском сиденье: все зависит от нас, мы не должны оступаться – и тогда можем закончить сезон на нужном для нас месте», – сказал главный тренер «Уралмаша».

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