Станислав Еремин: «Евгений Пашутин претендует на звание лучшего тренера в Лиге ВТБ»

Теги УНИКС Станислав Еремин Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Эксперт назвал причины успешного выступления «Пармы» против лидеров сезона.

«Здесь два момента. Первое — хорошая селекция: они приобрели очень приличных и относительно недорогих на рынке игроков. Второе — Пашутин, считаю, претендует на звание лучшего тренера в Единой лиге.

А поначалу и болельщики ведь говорили, что Пашутина надо снять с должности, и в целом было много критики. Но он боец, он выдержал этот удар. «Парма» сейчас выглядит хорошо и прибавляет в игре», — сказал помощник президента УНИКСа Станислав Еремин.

Вчера «Парма» обыграла в гостях УНИКС со счетом 89:86. Это стало третьим поражением действующего чемпиона от команды Евгения Пашутина в нынешнем сезоне.

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