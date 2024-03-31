Станислав Еремин: «Евгений Пашутин претендует на звание лучшего тренера в Лиге ВТБ»

Эксперт назвал причины успешного выступления «Пармы» против лидеров сезона.

«Здесь два момента. Первое — хорошая селекция: они приобрели очень приличных и относительно недорогих на рынке игроков. Второе — Пашутин, считаю, претендует на звание лучшего тренера в лиге.

А поначалу и болельщики ведь говорили, что Пашутина надо снять с должности, и в целом было много критики. Но он боец, он выдержал этот удар. «Парма» сейчас выглядит хорошо и прибавляет в игре», — сказал помощник президента УНИКСа Станислав Еремин.

Вчера « » обыграла в гостях УНИКС со счетом 89:86. Это стало третьим поражением действующего чемпиона от команды в нынешнем сезоне.