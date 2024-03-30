Велимир Перасович: «Если будете думать, что мы способны обыграть соперника исключительно за счет нападения, то мы проиграем»
Велимир Перасович заявил, что плохая защита стала причиной поражения от «Пармы».
«Поздравляю «Парму». На протяжении всего сезона наши соперники показывают хороший баскетбол. Играть против них всегда очень сложно. К сожалению для нас, в последней четверти гости сыграли лучше и победили.
По итогам первой половины мы выигрывали всего «+7», а не «+25» – из-за того, что плохо защищались. Так что не считаю, что мы сыграли хорошо. Я сказал команде: если вы будете думать, что мы способны обыграть соперника исключительно за счет нападения, то мы проиграем. Это и произошло.
Рассчитывали, что и во второй половине продолжим так же попадать. В начале нам удавались сложные броски, но затем атака разладилась. У «Пармы», напротив, появилось много вариаций в нападении, они реализовали много изоляций один в один.
Подводя итог, скажу, что в первой половине мы только отлично нападали, но в целом не сыграли хорошо. С точки зрения защиты провели плохую игру», – сказал главный тренер УНИКСа.