Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с «Пармой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.
В группе А казанский УНИКС на домашней арене встретится с пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 30 марта, 18.00, «Баскет-холл»
Положение команд: УНИКС – 25-8, ЦСКА – 24-9, Зенит – 22-10, Локомотив-Кубань – 22-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.
Группа Б
Положение команд: Уралмаш – 21-14, Самара – 19-16, Автодор – 16-19, МБА – 14-21, Руна – 14-21, Нижний Новгород – 12-23, Астана – 12-23, Минск – 1-34.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.