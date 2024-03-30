Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с «Пармой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

В группе А казанский УНИКС на домашней арене встретится с пермской «Пармой».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: – 25-8, ЦСКА – 24-9, Зенит – 22-10, Локомотив-Кубань – 22-10, – 18-14, Енисей – 17-15.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 21-14, Самара – 19-16, Автодор – 16-19, МБА – 14-21, Руна – 14-21, Нижний Новгород – 12-23, Астана – 12-23, Минск – 1-34.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.