Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с «Пармой»

Теги результаты УНИКС Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

В группе А казанский УНИКС на домашней арене встретится с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

УНИКС – Парма
Дата проведения
30 марта, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 25-8, ЦСКА – 24-9, Зенит – 22-10, Локомотив-Кубань – 22-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 21-14, Самара – 19-16, Автодор – 16-19, МБА – 14-21, Руна – 14-21, Нижний Новгород – 12-23, Астана – 12-23, Минск – 1-34.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий
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Интересная игра намечается.В прошлой игре Пермь дожала в концовке встречи.Пора брать Казани реванш,чтобы остаться в лидерах чемпионата ВТБ.Противостояние лидеров Би Джей Джонсон против Нено Дмитриевича.Отмечю,в Казань приехало большой отряд болельщиков Пармы.
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