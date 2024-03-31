Адриатическая лига. «Партизан» был сильнее «Будучности» и обеспечил себе 2-е место в таблице, «Мега» победила «Сплит»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.

Сербская «Мега» победила хорватский «Сплит», черногорская «Будучность» проиграла сербскому «Партизану» в матче за вторую позицию в таблице.

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 20-4, Партизан Сербия – 19-6, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 15-10, Мега Сербия – 15-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Студентски центар Черногория – 11-13, Сплит Хорватия – 11-14, Цибона Хорватия – 9-16, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.