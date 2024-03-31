Адриатическая лига. «Партизан» был сильнее «Будучности» и обеспечил себе 2-е место в таблице, «Мега» победила «Сплит»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.

Сербская «Мега» победила хорватский «Сплит», черногорская «Будучность» проиграла сербскому «Партизану» в матче за вторую позицию в таблице.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Мега – Сплит 92:78 (22:25, 27:17, 25:19, 18:17)
Дата проведения
31 марта, 19.00, «Hala Mega Factory»
Онлайн матча
Мега
Miljenović (0), Джуришич (0), Malovec (0), Jelavić (0), Plavšić (0).
Сплит
Калайжич (0), Шортер (0), Тишма (0), Фандерберк (0), Любичич (0).

Будучность – Партизан 83:89 (21:23, 23:21, 19:26, 20:19)
Дата проведения
31 марта, 20.30, «Морача»
Онлайн матча
Будучность
Феррелл (0), Попович (0), Славкович (0), Танаскович (0), Джонс (0).
Партизан
Пантер (0), Дозьер (0), Понитка (0), Кабокло (0), Камински (0).

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 20-4, Партизан Сербия – 19-6, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 15-10, Мега Сербия – 15-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Студентски центар Черногория – 11-13, Сплит Хорватия – 11-14, Цибона Хорватия – 9-16, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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