Адриатическая лига. «Партизан» был сильнее «Будучности» и обеспечил себе 2-е место в таблице, «Мега» победила «Сплит»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.
Сербская «Мега» победила хорватский «Сплит», черногорская «Будучность» проиграла сербскому «Партизану» в матче за вторую позицию в таблице.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 марта, 19.00, «Hala Mega Factory»
- Мега
- Miljenović (0), Джуришич (0), Malovec (0), Jelavić (0), Plavšić (0).
- Сплит
- Калайжич (0), Шортер (0), Тишма (0), Фандерберк (0), Любичич (0).
- Дата проведения
- 31 марта, 20.30, «Морача»
- Будучность
- Феррелл (0), Попович (0), Славкович (0), Танаскович (0), Джонс (0).
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 20-4, Партизан Сербия – 19-6, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 15-10, Мега Сербия – 15-10, Задар Хорватия – 14-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-12, Студентски центар Черногория – 11-13, Сплит Хорватия – 11-14, Цибона Хорватия – 9-16, Борац Чачак Сербия – 9-16, ФМП Сербия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 6-19, КРКА Словения – 5-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.