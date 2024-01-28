Адриатическая лига. «Мега» играет с «Будучностью», «Црвена Звезда» примет «Партизан»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Будучность Мега Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.

Во встрече сербских грандов «Црвена Звезда» примет «Партизан», сербская «Мега» играет с черногорской «Будучностью».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Мега – Будучность 48:66 (3 четверть)
Дата проведения
28 января, 14.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
Онлайн матча

Црвена Звезда – Партизан
Дата проведения
28 января, 21.00
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 15-2, Партизан Сербия – 13-4, Будучность Черногория – 12-5, Цедевита-Олимпия Словения – 12-6, Игокеа Босния и Герцеговина – 11-7, Мега Сербия – 9-8, Задар Хорватия – 9-8, Борац Чачак Сербия – 8-10, Студентски центар Черногория – 8-10, Сплит Хорватия – 7-10, Цибона Хорватия – 6-11, ФМП Сербия – 5-12, КРКА Словения – 4-14, Морнар Бар Черногория – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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