Инсайдер Тим Макмэн: «Очень скоро Джейлен Грин может стать лучшим защищающимся не центровым»

Теги Хьюстон Име Удока НБА Джейлен Грин Тим Макмэн Баскетбол

Инсайдер ESPN Тим Макмэн отметил прогресс Джейлена Грина («Хьюстон») в защите.

«Если спросить Име Удоку о Джейлене Грине, он не говорит о том, что этот парень набирает в среднем по 30 очков во время победной серии из 10 матчей. Он не говорит о результативности. Он говорит о прогрессе, которого тот добился как защитник и подбирающий игрок. Вчера он снова сделал 10 подборов, а также семь передач, четыре из которых на последней минуте четвертой четверти.

Так что, безусловно, есть надежда, что этот 22-летний парень, у которого была непростая карьера, и который был выбран под вторым номером драфта, преодолел кризис. «Рокетс» верят, и у них есть чем это подтвердить, что очень скоро он может стать лучшим защищающимся не центровым», – сказал Макмэн в подкасте.

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2 комментария
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да там просто локдаун дефендер мама не горюй люди боятся на джейлена выходить мало ли что
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Ну нет конечно )))))
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