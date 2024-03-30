Инсайдер Тим Макмэн: «Очень скоро Джейлен Грин может стать лучшим защищающимся не центровым»

Инсайдер ESPN Тим Макмэн отметил прогресс Джейлена Грина («Хьюстон») в защите.

«Если спросить о , он не говорит о том, что этот парень набирает в среднем по 30 очков во время победной серии из 10 матчей. Он не говорит о результативности. Он говорит о прогрессе, которого тот добился как защитник и подбирающий игрок. Вчера он снова сделал 10 подборов, а также семь передач, четыре из которых на последней минуте четвертой четверти.

Так что, безусловно, есть надежда, что этот 22-летний парень, у которого была непростая карьера, и который был выбран под вторым номером драфта, преодолел кризис. «Рокетс» верят, и у них есть чем это подтвердить, что очень скоро он может стать лучшим защищающимся не центровым», – сказал Макмэн в подкасте.