Име Удока: «В случае с молодыми игроками «Хьюстона» важно проявлять терпение»

Име Удока рассказал о подходе к работе с молодыми игроками «Рокетс».

По словам главного тренера « », важно проявлять терпение и не делать преждевременных выводов.

«Я не оцениваю по двум его первым сезонам или даже началу этого чемпионата. Для меня было важно понять, насколько он будет хорош на всей дистанции этого сезона. И сейчас можно видеть, как он набирает обороты и начинает понимать.

Важно видеть и оценивать общую картину. Никто не говорил, что парни внезапно начнут творить чудеса. В случае с молодыми игроками «Хьюстона» важно проявлять терпение», – считает .

Техасская команда имеет действующую серию из 11 побед подряд.