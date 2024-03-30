Име Удока: «В случае с молодыми игроками «Хьюстона» важно проявлять терпение»

Теги Хьюстон Име Удока НБА Джейлен Грин Баскетбол

Име Удока рассказал о подходе к работе с молодыми игроками «Рокетс».

По словам главного тренера «Хьюстона», важно проявлять терпение и не делать преждевременных выводов.

«Я не оцениваю Джейлена Грина по двум его первым сезонам или даже началу этого чемпионата. Для меня было важно понять, насколько он будет хорош на всей дистанции этого сезона. И сейчас можно видеть, как он набирает обороты и начинает понимать.

Важно видеть и оценивать общую картину. Никто не говорил, что парни внезапно начнут творить чудеса. В случае с молодыми игроками «Хьюстона» важно проявлять терпение», – считает Удока.

Техасская команда имеет действующую серию из 11 побед подряд.

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