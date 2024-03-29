Име Удока: «Темп, трехочковые, подборы в нападении были бы такими же с Алпереном Шенгюном в составе»

Теги Хьюстон Име Удока НБА Алперен Шенгюн Джейлен Грин Баскетбол

Име Удока рассказал о связи между травмой Алперена Шенгюна и успехами «Хьюстона».

«Не думаю, что между отсутствием Шенгюна и нашими победами есть прямая взаимосвязь.

Мы хотели увеличить темп игры и количество трехочковых. Это не имеет отношения к Алперену. Кроме внимания противника, которое он приковывает к себе, что дает ему возможность скинуть мяч на открытый дальний бросок. Думаю, что Шенгюн и Джейлен Грин смогут отлично дополнять друг друга.

Когда  у Джейлена были проблемы с реализацией в первой половине сезона, у него были те же самые возможности. Он просто начал лучше их понимать. Так что они будут дополнять друг друга. Темп, трехочковые, подборы в нападении были бы такими же с Алпереном в составе», – заявил главный тренер «Хьюстона» Име Удока.

«Хьюстон» одержал 10 побед подряд.

Шенгюн пропустил 8 матчей с травмой голеностопа. 21-летний центровой «Рокетс» принял участие в 63 играх в сезоне-2023/24, набирая 21,1 очка, 9,3 подбора и 5 передач в среднем.

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1 комментарий
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десять побед подряд!!! вряд ли, кто-то захочет встретиться с Хьюстоном в плей-ин
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