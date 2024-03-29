Име Удока: «Темп, трехочковые, подборы в нападении были бы такими же с Алпереном Шенгюном в составе»
Име Удока рассказал о связи между травмой Алперена Шенгюна и успехами «Хьюстона».
«Не думаю, что между отсутствием Шенгюна и нашими победами есть прямая взаимосвязь.
Мы хотели увеличить темп игры и количество трехочковых. Это не имеет отношения к Алперену. Кроме внимания противника, которое он приковывает к себе, что дает ему возможность скинуть мяч на открытый дальний бросок. Думаю, что Шенгюн и Джейлен Грин смогут отлично дополнять друг друга.
Когда у Джейлена были проблемы с реализацией в первой половине сезона, у него были те же самые возможности. Он просто начал лучше их понимать. Так что они будут дополнять друг друга. Темп, трехочковые, подборы в нападении были бы такими же с Алпереном в составе», – заявил главный тренер «Хьюстона» Име Удока.
«Хьюстон» одержал 10 побед подряд.
Шенгюн пропустил 8 матчей с травмой голеностопа. 21-летний центровой «Рокетс» принял участие в 63 играх в сезоне-2023/24, набирая 21,1 очка, 9,3 подбора и 5 передач в среднем.