Тим Леглер о фаворите из середины Западной конференции: «Определенно, «Даллас»

Аналитик ESPN Тим Леглер поделился мыслями о «Маверикс».

Леглер ответил на вопрос о том, чью команду – Дончича, , или – он считает фаворитом в плей-офф.

«Определенно, « ». Я думаю, что у «Далласа» неплохие шансы на финал конференции, если он сможет избежать «Денвера».

Это лучшая команда, которая была у . И он уже был в финале конференции. Знаю, что у него был Джейлен Брансон в партнерах, но тогда он еще не был нынешним Брансоном из «Никс».

Это его лучшая команда. Его взаимодействие с Кайри Ирвингом кажется исключительным. Они выглядят так, словно разобрались в принципах игры друг с другом. Еще более важны их партнеры. Атлеты, которые завершают под кольцом, создают давление, которое не позволяет концентрироваться на Луке. У них достаточно людей с хорошим дальним броском. И они играют в свой лучший баскетбол в самое важное время года», – заключил Леглер.