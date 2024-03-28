Тим Леглер о фаворите из середины Западной конференции: «Определенно, «Даллас»

Теги Леброн Джеймс Даллас Голден Стэйт Лейкерс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Кайри Ирвинг Лука Дончич Тим Леглер Баскетбол

Аналитик ESPN Тим Леглер поделился мыслями о «Маверикс».

Леглер ответил на вопрос о том, чью команду – Дончича, Дюрэнта, Джеймса или Карри – он считает фаворитом в плей-офф.

«Определенно, «Даллас». Я думаю, что у «Далласа» неплохие шансы на финал конференции, если он сможет избежать «Денвера».

Это лучшая команда, которая была у Луки Дончича. И он уже был в финале конференции. Знаю, что у него был Джейлен Брансон в партнерах, но тогда он еще не был нынешним Брансоном из «Никс».

Это его лучшая команда. Его взаимодействие с Кайри Ирвингом кажется исключительным. Они выглядят так, словно разобрались в принципах игры друг с другом. Еще более важны их партнеры. Атлеты, которые завершают под кольцом, создают давление, которое не позволяет концентрироваться на Луке. У них достаточно людей с хорошим дальним броском. И они играют в свой лучший баскетбол в самое важное время года», – заключил Леглер.

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2 комментария
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Ответ МЗ
Так всё же Кид физрук или нет? Я запутался...
с таким Дончичем можно хоть Базаревича тренером ставить))
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