Дрэймонд Грин о послании Тари Исона «Голден Стэйт»: «Странно говорить такие вещи, когда сам не играешь»

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Баскетбол - видео Дрэймонд Грин Тари Исон Баскетбол

Дрэймонд Грин отреагировал на послание Тари Исона «Голден Стэйт».

Форвард «Хьюстона» Тари Исон сделал послание для «Голден Стэйт».

«Уорриорз», давайте сыграем!» – произносит Исон на видео.

4 апреля ведущие борьбу за попадание в плей-ин команды проведут очную встречу.

Форвард «воинов» Дрэймонд Грин прокомментировал выпад Исона.

«Увиденное меня вообще не удивило. Меня немного удивило то, что человек не играет с 1 января. Как-то странно орать «давайте сыграем», когда сам играть не будешь.

Это создает серьезное давление на твою команду, при этом сам ты не при делах», – считает Грин.

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10 комментариев
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Да, с дивана всегда проще всего призывать к бою не на жизнь, а на смерть.
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странно душить людей, когда сам не выступаешь в единоборствах
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По видео складывается ощущение, что бухой чувак в три часа ночи записывает видосик для своей бывшей))
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4 апреля будет плэй-ин за место в плэй-ин
+1
0
+1
надеюсь, рокетс не подведут.
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Ответ tusiel
странно душить людей, когда сам не выступаешь в единоборствах
Странно душить ужика, когда ты не змееборец
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