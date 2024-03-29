Дрэймонд Грин о послании Тари Исона «Голден Стэйт»: «Странно говорить такие вещи, когда сам не играешь»

Дрэймонд Грин отреагировал на послание Тари Исона «Голден Стэйт».

Форвард « » сделал послание для « ».

«Уорриорз», давайте сыграем!» – произносит Исон на видео.

4 апреля ведущие борьбу за попадание в плей-ин команды проведут очную встречу.

Форвард «воинов» прокомментировал выпад Исона.

«Увиденное меня вообще не удивило. Меня немного удивило то, что человек не играет с 1 января. Как-то странно орать «давайте сыграем», когда сам играть не будешь.

Это создает серьезное давление на твою команду, при этом сам ты не при делах», – считает Грин.