Джей Уильямс: «Дрэймонд Грин портит то, как люди будут оценивать лидерские качества Стефена Карри»
Джей Уильямс заявил, что Дрэймонд Грин портит наследие Стефена Карри.
«Во-первых, Дрэймонд Грин великолепно обрабатывает информацию. Он участвует в каждой атаке. Он блестяще предсказывает игру, но у меня такое ощущение, что он не способен предсказать собственные действия.
Во-вторых, Стефен Карри заслуживает большего. На данном этапе его карьеры, в 36 лет, с такими показателями – он заслуживает большего. Я получаю текстовые сообщения от людей, чье мнение я очень ценю. И они ставят под сомнение лидерские качества Стефена Карри из-за того, что он не контролирует Дрэймонда.
Дрэймонд Грин портит то, как в будущем люди будут оценивать лидерские качества Стефена Карри», – сказал эксперт ESPN.
Когда он похудел - было замечательно видеть его дополнительный "хасл". Но навыком "влезть под кожу" я бы не сравнивал его с Родманом.
Думаю, что от Грина Алонзо Моурнинг бы не истерил
Всё. Дальше совершенно разные игроки, игравшие в совершенно разную защиту, в разное нападение. Про уровень харизмы и личности Родмана я вообще молчу
Я понимаю всеобщую любовь к Майклу, понимаю желание приписать его воздушеству все победы мира, но обмен Родмана был риском, который оправдал себя не только потому, что в команде был Майкл Джордан.
А Грина никто не может успокоить, носятся с ним, как с маленькой лялечкой, скрывают проблемы, не говорят о них на интервью. Не принимают достаточных мер для наказания. И потому что Стив Керр - соевый куколд, если так на сайте выражаются
Между Карри и всеми остальными в истории Уорриорз там уже пропасть целая и этот отрыв будет лишь увеличиваться, пока Шеф играет за Голден Стэйт