Джей Уильямс: «Дрэймонд Грин портит то, как люди будут оценивать лидерские качества Стефена Карри»

Джей Уильямс заявил, что Дрэймонд Грин портит наследие Стефена Карри.

«Во-первых, великолепно обрабатывает информацию. Он участвует в каждой атаке. Он блестяще предсказывает игру, но у меня такое ощущение, что он не способен предсказать собственные действия.

Во-вторых, Стефен Карри заслуживает большего. На данном этапе его карьеры, в 36 лет, с такими показателями – он заслуживает большего. Я получаю текстовые сообщения от людей, чье мнение я очень ценю. И они ставят под сомнение лидерские качества Стефена Карри из-за того, что он не контролирует Дрэймонда.

Дрэймонд Грин портит то, как в будущем люди будут оценивать лидерские качества », – сказал эксперт ESPN.