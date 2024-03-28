Джей Уильямс: «Дрэймонд Грин портит то, как люди будут оценивать лидерские качества Стефена Карри»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Джей Уильямс Баскетбол

Джей Уильямс заявил, что Дрэймонд Грин портит наследие Стефена Карри.

«Во-первых, Дрэймонд Грин великолепно обрабатывает информацию. Он участвует в каждой атаке. Он блестяще предсказывает игру, но у меня такое ощущение, что он не способен предсказать собственные действия.

Во-вторых, Стефен Карри заслуживает большего. На данном этапе его карьеры, в 36 лет, с такими показателями – он заслуживает большего. Я получаю текстовые сообщения от людей, чье мнение я очень ценю. И они ставят под сомнение лидерские качества Стефена Карри из-за того, что он не контролирует Дрэймонда.

Дрэймонд Грин портит то, как в будущем люди будут оценивать лидерские качества Стефена Карри», – сказал эксперт ESPN.

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16 комментариев
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Наблюдение проводит невысказанную аналогию с Джорданом и Родманом, который рядом с Майклом изо всех сил старался быть нормальным. Впрочем, Родмана и Грина нельзя сравнивать, потому что один - это безумный человек, который полностью контролировал себя во время игры, а второй - это нормальный человек, но полностью теряющий контроль во время матча. Думаю, Грина контролировать не мог бы никто, и самым верным решением было бы избавиться от этого истерика ещё после того, как он исподтишка ударил Пула
+23
-3
+20
Ответ Mikael Rikhard
Карри спокойно может убрать Грина из команды одной смской Данливи или Лейкобу. но не делает этого. так что Карри тоже виноват в ситуации
Он не делает этого, потому что возможно человеческие отношения для него важнее всего остального. В том числе и титулов.
+19
-3
+16
Ответ Mikael Rikhard
Карри спокойно может убрать Грина из команды одной смской Данливи или Лейкобу. но не делает этого. так что Карри тоже виноват в ситуации
А кто ему заслончики ставить будет?
+10
-1
+9
Ответ Mikael Rikhard
Карри спокойно может убрать Грина из команды одной смской Данливи или Лейкобу. но не делает этого. так что Карри тоже виноват в ситуации
Потому что связка Карри и Грина это и есть Голден Стэйт. При всех проблемах, которые приносит Грин, Дреймонд незаменим для этой команды
+7
-1
+6
Ответ wizards
Карри хороший друг, но ген менеджер такой себе
Этого хватило чтобы взять 4 перстня и построить великую династию, которая изменила баскетбол. Стал легендой ГСВ на уровне Уилта, а то и выше. Сейчас просто деды перед пенсией играют и передают опыт молодым. Обменивать сейчас куда-то Клэя и Грина - бред
+9
-3
+6
Ответ DORIRA
Да странная аналогия. Оба - важные игроки команд-чемпионов. Оба 6.6" PF. Всё. Дальше совершенно разные игроки, игравшие в совершенно разную защиту, в разное нападение. Про уровень харизмы и личности Родмана я вообще молчу
Ну а про кого ещё можно сказать, что обуздал неконтролируемого напарника и выиграл титул? Кобе и Рон Артест разве что приходит на ум, но Рон никогда не был даже третьей звездой. Аналогия, думаю, именно в этом. Понятно, что влияние Грина и Родмана, за исключением умения влезть под кожу и защиты, было в корне различным.
+5
0
+5
Ответ Skeleton64
Ну а про кого ещё можно сказать, что обуздал неконтролируемого напарника и выиграл титул? Кобе и Рон Артест разве что приходит на ум, но Рон никогда не был даже третьей звездой. Аналогия, думаю, именно в этом. Понятно, что влияние Грина и Родмана, за исключением умения влезть под кожу и защиты, было в корне различным.
Вижу влияние Грина на игру, на защиту команды в целом.
Когда он похудел - было замечательно видеть его дополнительный "хасл". Но навыком "влезть под кожу" я бы не сравнивал его с Родманом.
Думаю, что от Грина Алонзо Моурнинг бы не истерил
+5
0
+5
Карри хороший друг, но ген менеджер такой себе
+3
-1
+2
Ответ Skeleton64
Наблюдение проводит невысказанную аналогию с Джорданом и Родманом, который рядом с Майклом изо всех сил старался быть нормальным. Впрочем, Родмана и Грина нельзя сравнивать, потому что один - это безумный человек, который полностью контролировал себя во время игры, а второй - это нормальный человек, но полностью теряющий контроль во время матча. Думаю, Грина контролировать не мог бы никто, и самым верным решением было бы избавиться от этого истерика ещё после того, как он исподтишка ударил Пула
Да странная аналогия. Оба - важные игроки команд-чемпионов. Оба 6.6" PF.
Всё. Дальше совершенно разные игроки, игравшие в совершенно разную защиту, в разное нападение. Про уровень харизмы и личности Родмана я вообще молчу
+3
-1
+2
Карри спокойно может убрать Грина из команды одной смской Данливи или Лейкобу. но не делает этого. так что Карри тоже виноват в ситуации
+8
-7
+1
Ответ Skeleton64
Ну а про кого ещё можно сказать, что обуздал неконтролируемого напарника и выиграл титул? Кобе и Рон Артест разве что приходит на ум, но Рон никогда не был даже третьей звездой. Аналогия, думаю, именно в этом. Понятно, что влияние Грина и Родмана, за исключением умения влезть под кожу и защиты, было в корне различным.
Родман не общался с Майклом очень долго после перехода. Деннис бунтовал после Детройта, потому что не мог прижиться в командах (не считая появления Мадонны). Не нравилась атмосфера тех же шпор, к примеру. И к Чикаго он привыкал какое-то время. В Буллс, помимо Джордана, был Фил Джексон.

Я понимаю всеобщую любовь к Майклу, понимаю желание приписать его воздушеству все победы мира, но обмен Родмана был риском, который оправдал себя не только потому, что в команде был Майкл Джордан.

А Грина никто не может успокоить, носятся с ним, как с маленькой лялечкой, скрывают проблемы, не говорят о них на интервью. Не принимают достаточных мер для наказания. И потому что Стив Керр - соевый куколд, если так на сайте выражаются
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Ну почему, Карри заплакал и пнул кресло, что повлияло на Грина. Сильный лидерский мув
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Дрэймонд всегда был лидером ГСВ. Он мужик в той раздевалке. Карри лицо франшизы, важнейший игрок, называйте как угодно, но он не сможет никогда контролировать более сильную личность
+1
-1
0
Ответ DORIRA
Вижу влияние Грина на игру, на защиту команды в целом. Когда он похудел - было замечательно видеть его дополнительный "хасл". Но навыком "влезть под кожу" я бы не сравнивал его с Родманом. Думаю, что от Грина Алонзо Моурнинг бы не истерил
Нуркич истерит, с чего бы Алонзо не начал бы?)
0
0
0
Ответ Давид Agabekyan
Этого хватило чтобы взять 4 перстня и построить великую династию, которая изменила баскетбол. Стал легендой ГСВ на уровне Уилта, а то и выше. Сейчас просто деды перед пенсией играют и передают опыт молодым. Обменивать сейчас куда-то Клэя и Грина - бред
При Бобе Майерсе такой фигни бы не было))))
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0
0
Ответ Давид Agabekyan
Этого хватило чтобы взять 4 перстня и построить великую династию, которая изменила баскетбол. Стал легендой ГСВ на уровне Уилта, а то и выше. Сейчас просто деды перед пенсией играют и передают опыт молодым. Обменивать сейчас куда-то Клэя и Грина - бред
Карри легенда ГСВ на уровне Уилта, а то и выше? Вы шутите так?)

Между Карри и всеми остальными в истории Уорриорз там уже пропасть целая и этот отрыв будет лишь увеличиваться, пока Шеф играет за Голден Стэйт
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