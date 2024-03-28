Дрэймонд Грин об удалении: «Заслужил, чтобы меня выгнали»

Дрэймонд Грин прокомментировал свое удаление в матче против «Орландо».

«Это недопустимо. Я сказал то, что сказал. Я заслужил, чтобы меня выгнали за то, что я сказал.

Если быть полностью честным, я хотел развернуться и направиться в сторону скамейки, но я слишком рано сказал то, что сказал, до того как повернулся к скамейке. Но да, это недопустимо.

Я не буду слишком остро реагировать. Не бывает все настолько хорошо, как кажется, и настолько плохо, как кажется. Я понимаю, где я, я понимаю, что делаю, и моя задача — следить за тем, чтобы это было исключением, а не правилом», – сказал форвард « » в своем подкасте.